Як приготувати котлети з м’ясного фаршу з овочами в духовці
Котлети з м’ясного фаршу з овочами та спеціями в духовці ніжні й соковиті, оскільки половину фаршу становлять овочі, а ще їх виходить багато.
Ці корисні котлети здивують вас чудовим смаком і сподобаються всім.
Інгредієнти
- фарш свинячий
- 400 г
- фарш курячий
- 400 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- картопля
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- часник
- 2 зубки
- часник сушений
- 1 ч. л.
- паприка
- 1 ч. л.
- коріандр сушений
- 1 ч. л.
- петрушка свіжа
- 1 пучок
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Картоплю, цибулю, моркву й часник очистіть і помийте.
Цибулю і моркву натріть на середню тертку.
У болгарського перцю видаліть перегородки, насіння і наріжте дрібними кубиками.
Часник видавіть через прес.
Петрушку промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Картоплю натріть на крупну тертку, злегка відтисніть.
До миски викладіть фарш, картоплю, цибулю, моркву, болгарський перець і часник. Вбийте яйця, додайте сушений часник, паприку, коріандр, чорний мелений перець і петрушку, посоліть та добре перемішайте до однорідної маси.
Сформуйте великі котлети, викладіть на деко, застелене пергаментним папером, і змастіть злегка олією.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 30–35 хвилин.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.