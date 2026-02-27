ТСН у соціальних мережах

Рецепти
99
1 хв

Як приготувати котлети з м’ясного фаршу з овочами в духовці

Котлети з м’ясного фаршу з овочами та спеціями в духовці ніжні й соковиті, оскільки половину фаршу становлять овочі, а ще їх виходить багато.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 15 хв.
164 ккал
Котлети з м'ясного фаршу з овочами в духовці

Котлети з м’ясного фаршу з овочами в духовці / © Credits

Ці корисні котлети здивують вас чудовим смаком і сподобаються всім.

Інгредієнти

фарш свинячий
400 г
фарш курячий
400 г
яйця курячі
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
картопля
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
часник
2 зубки
часник сушений
1 ч. л.
паприка
1 ч. л.
коріандр сушений
1 ч. л.
петрушка свіжа
1 пучок
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Картоплю, цибулю, моркву й часник очистіть і помийте.

  2. Цибулю і моркву натріть на середню тертку.

  3. У болгарського перцю видаліть перегородки, насіння і наріжте дрібними кубиками.

  4. Часник видавіть через прес.

  5. Петрушку промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  6. Картоплю натріть на крупну тертку, злегка відтисніть.

  7. До миски викладіть фарш, картоплю, цибулю, моркву, болгарський перець і часник. Вбийте яйця, додайте сушений часник, паприку, коріандр, чорний мелений перець і петрушку, посоліть та добре перемішайте до однорідної маси.

  8. Сформуйте великі котлети, викладіть на деко, застелене пергаментним папером, і змастіть злегка олією.

  9. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 30–35 хвилин.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

