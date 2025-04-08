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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати котлети з вівсяних пластівців та картоплі

Апетитні та соковиті вівсяно-картопляні котлети з хрусткою скоринкою чудово урізноманітнять ваше повсякденне меню.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
215 ккал
Котлети з вівсяних пластівців та картоплі

Котлети з вівсяних пластівців та картоплі / © Credits

Котлети готуються без м'яса і чудово підійдуть тим, хто постує. Подавайте їх із овочевим гарніром.

Інгредієнти

вівсяні пластівці
180 г
картопля
1 шт.
вода
1 мл
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
1 зубчик
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
свіжа петрушка
3 гілочки
олія

  1. Вівсяні пластівці залийте окропом і залиште на десять хвилин.

  2. Картоплю, цибулю, часник очистьте. Картоплю та цибулю натріть на дрібну тертку, часник видавіть через прес.

  3. Петрушку промийте і дрібно наріжте.

  4. До вівсяних пластівців додайте картоплю, цибулю, часник, паприку, петрушку, перець чорний мелений і сіль.

  5. Перемішайте.

  6. З маси сформуйте котлети.

  7. Обсмажте на розігрітій сковороді з олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Вівсяні пластівці використовуйте швидкого приготування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
90
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