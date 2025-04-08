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Як приготувати котлети з вівсяних пластівців та картоплі
Апетитні та соковиті вівсяно-картопляні котлети з хрусткою скоринкою чудово урізноманітнять ваше повсякденне меню.
Котлети готуються без м'яса і чудово підійдуть тим, хто постує. Подавайте їх із овочевим гарніром.
Інгредієнти
- вівсяні пластівці
- 180 г
- картопля
- 1 шт.
- вода
- 1 мл
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- свіжа петрушка
- 3 гілочки
- олія
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Вівсяні пластівці залийте окропом і залиште на десять хвилин.
Картоплю, цибулю, часник очистьте. Картоплю та цибулю натріть на дрібну тертку, часник видавіть через прес.
Петрушку промийте і дрібно наріжте.
До вівсяних пластівців додайте картоплю, цибулю, часник, паприку, петрушку, перець чорний мелений і сіль.
Перемішайте.
З маси сформуйте котлети.
Обсмажте на розігрітій сковороді з олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Вівсяні пластівці використовуйте швидкого приготування.
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