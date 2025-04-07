Як без яєць приготувати глазур на паску

Як приготувати красиву та смачну глазур на паску без яєць / © Credits

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Традиційно великодню глазур готують з яєчного білка, однак дедалі більше господинь шукають альтернативи: хтось уникає сирих яєць із міркувань безпеки, інші обирають безпечніші та стабільніші варіанти. Саме для таких випадків на сторінці alionakarpiuk розповіли, як приготувати прекрасну глазур без яєць, яка має вигляд, мов з картинки, не кришиться та не липне навіть наступного дня.

Інгредієнти Желатин харчовий 15 г Холодна вода 180 мл Цукор білий 300 г Лимонна кислота

Приготування

У глибокій мисці залийте желатин 80 мл холодної води та залиште на 10–15 хвилин для набухання. У сотейнику чи каструлі з товстим дном змішайте 100 мл води, цукор і щіпку лимонної кислоти. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння та варіть ще 2 хвилини, але постійно помішуйте. Має утворитися однорідний прозорий сироп. Гарячу сиропну суміш одразу влийте до желатину та починайте збивати міксером на високій швидкості. Збивати слід 5–8 хвилин, поки маса не стане білою, густою, пухкою та триматиме форму. Вона буде дуже схожа на класичну «італійську меренгу». Глазур застигає досить швидко, тому наносьте її одразу після збивання. Можна прикрасити мигдалевими пелюстками, вафельними квітами чи великодніми посипками.

Що робити, якщо глазур застигла

Якщо глазур застигла, не поспішайте її викидати. Застиглу масу можна помістити на водяну баню на кілька хвилин, акуратно підігріти та ще раз збити до потрібної текстури. Вона знову стане м’якою та глянцевою.

Поради:

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Не переварюйте сироп — занадто густий сироп складно буде влити та збити.

Якщо хочете ароматної нотки — додайте дрібку ванілі чи цедру лимона після збивання.

Чим прикрасити глазур

Квітами з вафельного паперу

Натуральними барвниками (буряк, спіруліна, куркума)

Шоколадними крихтами

Цукровими фігурками чи мереживом

Засушеними ягодами чи пелюстками троянди

Ця без’яєчна глазур стане ідеальним вибором для великодньої випічки — особливо для тих, хто цінує не лише смак, а й естетику. Її можна легко адаптувати під будь-який декор і зберігати навіть декілька днів — вона залишиться гладенькою та святковою.