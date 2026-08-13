Як приготувати крижаний коктейль "Палома" від Дженніфер Гарнер

Дженіфер Гарнер / © Associated Press

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Літо ще не закінчилося, тож попереду на нас чекають теплі вечори, поїздки за місто, басейн, пікніки та ті самі серпневі дні, коли хочеться максимально розтягнути сезон. Саме для такого настрою Дженніфер Гарнер у своєму Instagram розповіла, як приготувати коктейль «Палома» — заморожену версію популярного мексиканського коктейлю на основі грейпфрута та текіли. Про це розповіло видання PureWow.

Ідею Гарнер не вигадувала з нуля. Вона зізналася, що рецепт підгледіла у Іни Ґартен — він увійшов до її кулінарної книги «Сучасна комфортна їжа» («Modern Comfort Food»). Але найбільший плюс цього коктейлю — його можна підготувати заздалегідь. Дженніфер радить приготувати кілька порцій наперед, щоб потім просто дістати їх із морозилки.

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Інгредієнти на 2 порції

свіжовичавлений сік рожевого грейпфрута — приблизно 3–4 грейпфрути

біла текіла — 1 склянка

свіжовичавлений сік лайма — ½ склянки (приблизно 3–4 лайми)

цукровий сироп — ¼ склянки

лід — 2 склянки

сіль — 1 дрібка

рожевий грейпфрут — 2 тонкі скибки

Приготування

Спочатку змішайте грейпфрутовий сік, текілу, сік лайма та цукровий сироп у контейнері, який можна поставити у морозилку. Заморожуйте суміш щонайменше 6 годин, а ще краще — залиште на ніч. Коли суміш стане твердою, розламайте її виделкою на шматочки. Половину перекладіть у чашу блендера, додайте 1 склянку льоду та приблизно ⅛ ч. л солі. Збийте до однорідної крижаної консистенції та розлийте у два високі келихи. Повторіть те саме з другою половиною суміші. Прикрасьте кожну порцію часточкою грейпфрута та подавайте одразу, поки коктейль залишається замороженим.

Домашній сироп

Для цього рецепта не потрібен готовий сироп із магазину. Його легко зробити самостійно.

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Інгредієнти

цукор — 1 склянку

вода — 1 склянка

Приготування

Змішайте у невеликій каструлі інгредієнти Нагрівайте лише доти, доки цукор повністю не розчиниться, а суміш не стане прозорою. Після цього охолодіть сироп і поставте у холодильник.

Його можна приготувати заздалегідь, тому у день вечірки чи домашніх посиденьок залишиться лише змішати основні інгредієнти.

Крижаний коктейль «Палома» від Дженніфер Гарнер — саме той рецепт, який хочеться зберегти до наступного спекотного вечора. Грейпфрут, лайм, текіла, трохи солодкості та багато льоду — іноді для атмосфери відпустки справді потрібно зовсім небагато. Щоправда, для підлітків алкогольні коктейлі не підходять, а дорослим варто пам’ятати про помірність і відповідальне вживання алкоголю.

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