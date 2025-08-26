Як приготувати кукурудзяне масло для ідеального тосту з помідорами

Кукурудзяне масло instagram.com_chloe.gebacz / © Instagram

Це не лише легка, але й надзвичайно смачна страва, яка поєднує солодку кукурудзу, ароматні трави та стиглі томати. Рецептом приготування поділилася фудблогерка Chloe Gebacz для сторінки EatingWell і він вже встиг завоювати популярність серед поціновувачів простих і водночас вишуканих страв.

Кукурудза — не просто літній делікатес. Вона багата на клітковину, вітаміни групи B та мікроелементи, а також має приємну природну солодкість. Коли ви поєднуєте підсмажені зерна з м’яким вершковим маслом, можна отримати ніжне, але водночас насичене намащення для тостів. Такий варіант стане чудовою альтернативою класичному вершковому маслу та додасть страві свіжості та яскравого літнього смаку.

Інгредієнти Свіжа кукурудза 1 качан Оливкова олія 1 ст. л Вершкове масло 6 ст. л Свіжа шніт цибуля 1 ст. л Маленький зубчик часнику 1 шт. Сіль Цільнозерновий хліб 4 скибки Стиглі помідори 4 скибки Чорний мелений перець

Приготування

Зріжте зерна з качана кукурудзи. Розігрійте сковорідку з оливковою олією на середньому вогні. Додайте кукурудзу та обсмажуйте без помішування близько 3 хв, доки вона не почне підрум’янюватися. Далі смажте ще 5–7 хв, іноді перемішуйте, щоб більшість зерен стала золотистою з легким димним присмаком. Перекладіть кукурудзу у миску та залиште остигати на 10–15 хв. Потім додайте вершкове масло, цибулю шніт, тертий часник і сіль. Перемішайте до однорідності. Готове масло можна тримати у скляній баночці у холодильнику до 5 днів. Воно чудово смакує і з тостами, і з овочами гриль, і навіть із печеною картоплею.

Подача

Підсмажте скибки хліба на сухій сковорідці чи у тостері.

Щедро намастіть кукурудзяним маслом.

Викладіть зверху половинки скибочок стиглих помідорів.

Посипте сіллю, чорним перцем та свіжою зеленню.

Ця страва стане ідеальним варіантом для легкого сніданку, перекусу чи навіть літнього бранчу з друзями.