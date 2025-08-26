- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати кукурудзяне масло для ідеального тосту з помідорами
Літо — це час, коли свіжі овочі можна перетворювати на справжні кулінарні шедеври. Одним із таких рецептів є тости з кукурудзяним маслом та соковитими літніми помідорами.
Це не лише легка, але й надзвичайно смачна страва, яка поєднує солодку кукурудзу, ароматні трави та стиглі томати. Рецептом приготування поділилася фудблогерка Chloe Gebacz для сторінки EatingWell і він вже встиг завоювати популярність серед поціновувачів простих і водночас вишуканих страв.
Кукурудза — не просто літній делікатес. Вона багата на клітковину, вітаміни групи B та мікроелементи, а також має приємну природну солодкість. Коли ви поєднуєте підсмажені зерна з м’яким вершковим маслом, можна отримати ніжне, але водночас насичене намащення для тостів. Такий варіант стане чудовою альтернативою класичному вершковому маслу та додасть страві свіжості та яскравого літнього смаку.
Інгредієнти
- Свіжа кукурудза
- 1 качан
- Оливкова олія
- 1 ст. л
- Вершкове масло
- 6 ст. л
- Свіжа шніт цибуля
- 1 ст. л
- Маленький зубчик часнику
- 1 шт.
- Сіль
-
- Цільнозерновий хліб
- 4 скибки
- Стиглі помідори
- 4 скибки
- Чорний мелений перець
-
Приготування
Зріжте зерна з качана кукурудзи.
Розігрійте сковорідку з оливковою олією на середньому вогні. Додайте кукурудзу та обсмажуйте без помішування близько 3 хв, доки вона не почне підрум’янюватися. Далі смажте ще 5–7 хв, іноді перемішуйте, щоб більшість зерен стала золотистою з легким димним присмаком.
Перекладіть кукурудзу у миску та залиште остигати на 10–15 хв. Потім додайте вершкове масло, цибулю шніт, тертий часник і сіль. Перемішайте до однорідності.
Готове масло можна тримати у скляній баночці у холодильнику до 5 днів. Воно чудово смакує і з тостами, і з овочами гриль, і навіть із печеною картоплею.
Подача
Підсмажте скибки хліба на сухій сковорідці чи у тостері.
Щедро намастіть кукурудзяним маслом.
Викладіть зверху половинки скибочок стиглих помідорів.
Посипте сіллю, чорним перцем та свіжою зеленню.
Ця страва стане ідеальним варіантом для легкого сніданку, перекусу чи навіть літнього бранчу з друзями.