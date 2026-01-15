Куряче філе у сирному паніруванні instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Хрустка скоринка, соковите м’ясо всередині та аромат часнику з зеленню — це проста комбінація, яка викликає «вау» ефект і за сімейною вечерею, і за буденним обідом.

Куряче філе давно має репутацію універсального продукту: дієтичне, доступне та швидке у приготуванні. Однак головний виклик — зробити його не сухим і не нудним. Саме тут у гру вступає сирне панірування.

Цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Ольга Рябенко — приклад того, як базові інгредієнти та правильна техніка дають результат рівня ресторанної страви, але без зайвої складності.

Інгредієнти Куряче філе 2 шт. Сіль Перець Паприка 1 ч. л Борошно 100 г Яйця 3 шт. Петрушка 2 ст. л Твердий сир 150 г Часник 2 зубчики

Приготування

Куряче філе розрізати вздовж, але не доходити до кінця та злегка відбити. Видалити зайву вологу паперовим рушником, приправити сіллю та перцем. Обваляти філе у борошні з обох боків — це допоможе паніруванню краще триматися. Яйця збити, додати дрібно нарізану петрушку, натертий сир, подрібнений часник і паприку. Занурити філе в яєчно-сирну суміш і викласти на добре розігріту пательню з невеликою кількістю олії. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків, але не поспішайте, щоб філе встигло приготуватися всередині.

Поради

Найкраще підійдуть тверді та напівтверді сири. Вони добре плавляться та утворюють скоринку.

Надто сильний вогонь швидко підрум’янить панірування, але м’ясо може залишитися сирим. Середній вогонь — оптимальний.

Дайте філе «перепочити» 1–2 хв після смаження, соки рівномірно розподіляться та м’ясо буде ще ніжнішим.

Куряче філе в сирному паніруванні — це приклад того, як проста домашня кухня може бути по-справжньому ефектною. Без складних технік, екзотичних інгредієнтів і зайвих зусиль, але з гарантованим результатом.

Саме такі рецепти стають улюбленими, вони легко вписуються у ритм повсякденного життя та щоразу дарують відчуття маленького гастрономічного задоволення.