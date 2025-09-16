- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати куряче філе з кабачками у сметанно-сирному соусі
Щоб швидко нагодувати сім’ю смачним обідом або вечерею, приготуйте апетитну ситну страву за кілька хвилин.
Вам знадобиться куряче філе, кабачки, цибуля, помідори, спеції, сметана та сир.
Інгредієнти
- філе куряче
- 400 г
- кабачки
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- помідор
- 1 шт.
- сметана 20%
- 3 ст. л.
- сир твердий
- 40 г
- часник
- 2 зубки
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- куркума мелена
- 0,5 ч. л.
- масло вершкове
- 30 г
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень (петрушка)
Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте смужками.
Кабачки наріжте середніми брусочками.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
Помідор наріжте великими кубиками.
Часник очистьте і подрібніть.
Зелень дрібно наріжте.
Сир натріть на дрібній тертці.
Розігрійте у сковороді рослинну олію та обсмажте цибулю до прозорості, викладіть куряче філе і на сильному вогні обсмажте його до злегка золотистого кольору.
Додайте паприку, куркуму, часник, помідор, перемішайте та протушкуйте на середньому вогні три хвилини.
Потім додайте чорний мелений перець, вершкове масло, кабачки, сіль, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте 6–8 хвилин, потім додайте сметану, ще раз перемішайте, посипте сиром і тушкуйте на середньому вогні 3–5 хвилин, доки сир не розплавиться.
Готову страву посипте зеленню.
Поради:
Приправи використовуйте на свій смак.