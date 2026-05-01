Як приготувати курячі сердечка в азійському стилі — рецепт від шефа
Якщо ви досі думаєте, що курячі сердечка — «щось із дитинства» або страва не для гастроекспериментів, час переглянути правила гри.
Сучасна кухня смілива, вона поєднує прості продукти з яскравими смаками, які змушують забути про буденність. І саме таким є рецепт курячих сердечок в азійському стилі, про який розповів фудблогер Олександр Огороднік. Секрет — у балансі солоного, солодкого, кислого та пряного і, звісно, у правильній техніці.
Інгредієнти
курячі сердечка — 300 г
сіль
чорний перець
оливкова олія — 1 ст. л.
соєвий соус — 1 ст. л.
часник — 1 зубчик
лимонний сік — 10 г
Соус
імбир — 10 г
часник — 5 г
оливкова олія — 1 ст. л.
соєвий соус — 4 ст. л.
вода — 50 г
мед — 2 ст. л.
кукурудзяний крохмаль (розвести у воді) — 5 г
Подавання
зелена цибуля
обсмажений білий кунжут
Приготування
Перший і дуже важливий етап — чищення сердечок. Потрібно прибрати сухожилки та залишки крові. Якщо після легкого натискання не видно згустків, продукт готовий.
Сердечка потрібно змішати з сіллю, перцем, оливковою олією, соєвим соусом, часником і лимонним соком.
Залиште маринуватися на 15 хв.
Добре розігрійте пательню та буквально 1 хв підсмажте серця до золотистої скоринки. Потім дістаньте їх.
На тій самій сковороді розігрійте кілька секунд олію, імбир і часник.
Влийте соєвий соус, воду та додайте мед.
Дайте соусу випаритися 2–3 хв.
Потім поверніть сердечка разом з маринадом.
Влийте розведений крохмаль, доведіть до кипіння, щоб соус загус і покрив кожне сердечко.
Подавання
Готову страву достатньо посипати зеленою цибулею та додати обсмажений кунжут.
Курячі сердечка — це не «скромний інгредієнт». У правильному виконанні вони стають повноцінним смаколиком. Тож якщо хочеться урізноманітнити своє меню, ви знаєте, що готувати.