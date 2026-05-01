Курячі сердечка в азійському стилі / tiktok.com/@o_gorodnik

Реклама

Сучасна кухня смілива, вона поєднує прості продукти з яскравими смаками, які змушують забути про буденність. І саме таким є рецепт курячих сердечок в азійському стилі, про який розповів фудблогер Олександр Огороднік. Секрет — у балансі солоного, солодкого, кислого та пряного і, звісно, у правильній техніці.

Інгредієнти

курячі сердечка — 300 г

сіль

чорний перець

оливкова олія — 1 ст. л.

соєвий соус — 1 ст. л.

часник — 1 зубчик

лимонний сік — 10 г

Соус

імбир — 10 г

часник — 5 г

оливкова олія — 1 ст. л.

соєвий соус — 4 ст. л.

вода — 50 г

мед — 2 ст. л.

кукурудзяний крохмаль (розвести у воді) — 5 г

Подавання

зелена цибуля

обсмажений білий кунжут

Приготування

Перший і дуже важливий етап — чищення сердечок. Потрібно прибрати сухожилки та залишки крові. Якщо після легкого натискання не видно згустків, продукт готовий. Сердечка потрібно змішати з сіллю, перцем, оливковою олією, соєвим соусом, часником і лимонним соком. Залиште маринуватися на 15 хв. Добре розігрійте пательню та буквально 1 хв підсмажте серця до золотистої скоринки. Потім дістаньте їх. На тій самій сковороді розігрійте кілька секунд олію, імбир і часник. Влийте соєвий соус, воду та додайте мед. Дайте соусу випаритися 2–3 хв. Потім поверніть сердечка разом з маринадом. Влийте розведений крохмаль, доведіть до кипіння, щоб соус загус і покрив кожне сердечко.

Готову страву достатньо посипати зеленою цибулею та додати обсмажений кунжут.

Курячі сердечка — це не «скромний інгредієнт». У правильному виконанні вони стають повноцінним смаколиком. Тож якщо хочеться урізноманітнити своє меню, ви знаєте, що готувати.

Реклама

Новини партнерів