ТСН у соціальних мережах

Як приготувати курячі сердечка в азійському стилі — рецепт від шефа

Якщо ви досі думаєте, що курячі сердечка — «щось із дитинства» або страва не для гастроекспериментів, час переглянути правила гри.

курячі сердечка в азійському стилі tiktok.com/@o_gorodnik

Курячі сердечка в азійському стилі / tiktok.com/@o_gorodnik

Сучасна кухня смілива, вона поєднує прості продукти з яскравими смаками, які змушують забути про буденність. І саме таким є рецепт курячих сердечок в азійському стилі, про який розповів фудблогер Олександр Огороднік. Секрет — у балансі солоного, солодкого, кислого та пряного і, звісно, у правильній техніці.

Курячі сердечка в азійському стилі / tiktok.com/@o_gorodnik

Курячі сердечка в азійському стилі / tiktok.com/@o_gorodnik

Інгредієнти

  • курячі сердечка — 300 г

  • сіль

  • чорний перець

  • оливкова олія — 1 ст. л.

  • соєвий соус — 1 ст. л.

  • часник — 1 зубчик

  • лимонний сік — 10 г

Соус

  • імбир — 10 г

  • часник — 5 г

  • оливкова олія — 1 ст. л.

  • соєвий соус — 4 ст. л.

  • вода — 50 г

  • мед — 2 ст. л.

  • кукурудзяний крохмаль (розвести у воді) — 5 г

Подавання

  • зелена цибуля

  • обсмажений білий кунжут

Курячі сердечка в азійському стилі / tiktok.com/@o_gorodnik

Курячі сердечка в азійському стилі / tiktok.com/@o_gorodnik

Приготування

  1. Перший і дуже важливий етап — чищення сердечок. Потрібно прибрати сухожилки та залишки крові. Якщо після легкого натискання не видно згустків, продукт готовий.

  2. Сердечка потрібно змішати з сіллю, перцем, оливковою олією, соєвим соусом, часником і лимонним соком.

  3. Залиште маринуватися на 15 хв.

  4. Добре розігрійте пательню та буквально 1 хв підсмажте серця до золотистої скоринки. Потім дістаньте їх.

  5. На тій самій сковороді розігрійте кілька секунд олію, імбир і часник.

  6. Влийте соєвий соус, воду та додайте мед.

  7. Дайте соусу випаритися 2–3 хв.

  8. Потім поверніть сердечка разом з маринадом.

  9. Влийте розведений крохмаль, доведіть до кипіння, щоб соус загус і покрив кожне сердечко.

Подавання

Готову страву достатньо посипати зеленою цибулею та додати обсмажений кунжут.

Курячі сердечка — це не «скромний інгредієнт». У правильному виконанні вони стають повноцінним смаколиком. Тож якщо хочеться урізноманітнити своє меню, ви знаєте, що готувати.

