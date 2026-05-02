Як приготувати курячі тефтелі у вершково-грибному соусі

Приготувати тефтелі можна з будь-якого м’яса. Така страва припаде до смаку і дорослим, і дітям.

Для тефтелей:

Для грибного соусу:

Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.

Батон залийте молоком і залиште на 2-4 хвилини до м’якості.

Фарш викладіть у миску, додайте цибулю, батон (не віджимаючи), перець чорний мелений, посоліть і добре відбийте, потім накрийте плівкою і відправте в холодильник на 12-15 хвилин.

Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.

Печериці помийте і наріжте на тонкі слайси.

Зелень промийте та подрібніть.

У пательні розігрійте вершкове масло, обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте гриби та обсмажте до випаровування рідини, потім всипте борошно і за постійного помішування обсмажте 1-2 хвилини, влийте сметану, перемішайте, потім бульйон, ще раз перемішайте, посоліть, поперчіть, доведіть до кипіння, вогонь зменште до мінімуму.

Поки соус кипить, із фаршу сформуйте невеликі тефтелі.