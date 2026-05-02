Як приготувати курячі тефтелі у вершково-грибному соусі

Тефтелі у вершково-грибному соусі виходять дуже смачними, соковитими і чудово підійдуть до будь-якого гарніру.

Катерина Труш
Приготувати тефтелі можна з будь-якого м’яса. Така страва припаде до смаку і дорослим, і дітям.

Інгредієнти:

Для тефтелей:

  • курячий фарш — 700 г;

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;

  • батон білий — 100 г;

  • молоко — 80 мл;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Для грибного соусу:

  • печериці — 300 г;

  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;

  • вершкове масло — 70 г;

  • борошно пшеничне — 3 ст л.;

  • сметана — 200 г;

  • бульйон — 400 мл;

  • перець чорний мелений;

  • сіль;

  • зелень (петрушка, кріп).

Приготування:

  1. Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.

  2. Батон залийте молоком і залиште на 2-4 хвилини до м’якості.

  3. Фарш викладіть у миску, додайте цибулю, батон (не віджимаючи), перець чорний мелений, посоліть і добре відбийте, потім накрийте плівкою і відправте в холодильник на 12-15 хвилин.

  4. Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.

  5. Печериці помийте і наріжте на тонкі слайси.

  6. Зелень промийте та подрібніть.

  7. У пательні розігрійте вершкове масло, обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте гриби та обсмажте до випаровування рідини, потім всипте борошно і за постійного помішування обсмажте 1-2 хвилини, влийте сметану, перемішайте, потім бульйон, ще раз перемішайте, посоліть, поперчіть, доведіть до кипіння, вогонь зменште до мінімуму.

  8. Поки соус кипить, із фаршу сформуйте невеликі тефтелі.

  9. Викладіть їх у соус, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і готуйте на повільному вогні 15-20 хвилин. Посипте зеленню і подайте до столу.

Поради:

  • Замість бульйону можна використовувати воду.

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності, або замість сметани візьміть вершки будь-якої жирності.

