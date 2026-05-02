Як приготувати курячі тефтелі у вершково-грибному соусі
Тефтелі у вершково-грибному соусі виходять дуже смачними, соковитими і чудово підійдуть до будь-якого гарніру.
Приготувати тефтелі можна з будь-якого м’яса. Така страва припаде до смаку і дорослим, і дітям.
Інгредієнти:
Для тефтелей:
курячий фарш — 700 г;
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
батон білий — 100 г;
молоко — 80 мл;
перець чорний мелений;
сіль.
Для грибного соусу:
печериці — 300 г;
цибуля ріпчаста — 2 шт.;
вершкове масло — 70 г;
борошно пшеничне — 3 ст л.;
сметана — 200 г;
бульйон — 400 мл;
перець чорний мелений;
сіль;
зелень (петрушка, кріп).
Приготування:
Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.
Батон залийте молоком і залиште на 2-4 хвилини до м’якості.
Фарш викладіть у миску, додайте цибулю, батон (не віджимаючи), перець чорний мелений, посоліть і добре відбийте, потім накрийте плівкою і відправте в холодильник на 12-15 хвилин.
Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.
Печериці помийте і наріжте на тонкі слайси.
Зелень промийте та подрібніть.
У пательні розігрійте вершкове масло, обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте гриби та обсмажте до випаровування рідини, потім всипте борошно і за постійного помішування обсмажте 1-2 хвилини, влийте сметану, перемішайте, потім бульйон, ще раз перемішайте, посоліть, поперчіть, доведіть до кипіння, вогонь зменште до мінімуму.
Поки соус кипить, із фаршу сформуйте невеликі тефтелі.
Викладіть їх у соус, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і готуйте на повільному вогні 15-20 хвилин. Посипте зеленню і подайте до столу.
Поради:
Замість бульйону можна використовувати воду.
Сметану використовуйте будь-якої жирності, або замість сметани візьміть вершки будь-якої жирності.