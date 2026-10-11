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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
1757
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати курячу печінку з яблуками та цибулею у банці

Особливість приготування курячої печінки полягає в тому, що готується вона в банці. Приготована таким чином страва виходить смачною, ніжною і корисною.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
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Куряча печінка з яблуками та цибулею

Куряча печінка з яблуками та цибулею / © Credits

Шматочки печінки, нарізані яблука та цибулю шарами викладають у банку та запікають у духовці. Цей простий рецепт ідеально підійде для сімейної вечері або святкового столу.

  1. Курячу печінку промийте, очистьте від плівок і прожилок та розріжте на дві частини.

  2. Цибулю очистьте та наріжте півкільцями.

  3. Яблуко очистьте від насіння та наріжте скибочками.

  4. Вершкове масло наріжте дрібними кубиками.

  5. На дно скляної банки викладіть шарами цибулю, печінку, яблука, шматочки вершкового масла, злегка присипаючи кожен чорним меленим перцем та сіллю, і таким самим чином викладіть усі інгредієнти.

  6. Банку накрийте фольгою і поставте до холодної духовки, потім увімкніть її на 180 градусів та запікайте 35–40 хв.

  7. Вимкніть духовку та залиште в ній банку ще на 10 хв, щоб скло не тріснуло.

  8. Викладіть страву на тарілку та прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Спеції додавайте за власним смаком.

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