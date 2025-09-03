ТСН у соціальних мережах

Як приготувати курку в сметанному соусі на сковороді

Якщо у вас зовсім небагато часу, а в холодильнику є філе з курячого стегна чи будь-яка частина курки, сметана, цибулина і приправи, приготуйте на обід або вечерю курку в сметанному соусі на сковороді.

Катерина Труш
Курка в сметанному соусі

Курка в сметанному соусі / © Credits

М’ясо виходить соковитим, ароматним та ідеально поєднується з рисом, картопляним пюре або будь-яким іншим гарніром на ваш смак.

Інгредієнти

філе з курячого стегна
500 г
сметана 20%
150 г
борошно пшеничне
1 ст. л.
вода
100 мл
соус соєвий
2 ст. л.
часник гранульований
1 ч. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
паприка мелена
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

Приготування:

  1. Філе з курячого стегна помийте, обсушіть паперовим рушником і посипте чорним меленим перцем.

  2. Цибулю ріпчасту очистьте і наріжте кубиками.

  3. Для соусу з’єднайте в мисці сметану, теплу воду, соєвий соус, часник, паприку, сіль і борошно, перемішайте, щоб не було грудочок.

  4. На розігрітій пательні з олією обсмажте на сильному вогні з двох боків курячі стегна до золотистого кольору. Додайте цибулю і смажте її до м’якості, потім влийте сметанний соус, накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні 20–25 хвилин.

Поради:

  • Готову страву за бажанням посипте зеленню.

