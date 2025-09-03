- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати курку в сметанному соусі на сковороді
Якщо у вас зовсім небагато часу, а в холодильнику є філе з курячого стегна чи будь-яка частина курки, сметана, цибулина і приправи, приготуйте на обід або вечерю курку в сметанному соусі на сковороді.
М’ясо виходить соковитим, ароматним та ідеально поєднується з рисом, картопляним пюре або будь-яким іншим гарніром на ваш смак.
Інгредієнти
- філе з курячого стегна
- 500 г
- сметана 20%
- 150 г
- борошно пшеничне
- 1 ст. л.
- вода
- 100 мл
- соус соєвий
- 2 ст. л.
- часник гранульований
- 1 ч. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Приготування:
Філе з курячого стегна помийте, обсушіть паперовим рушником і посипте чорним меленим перцем.
Цибулю ріпчасту очистьте і наріжте кубиками.
Для соусу з’єднайте в мисці сметану, теплу воду, соєвий соус, часник, паприку, сіль і борошно, перемішайте, щоб не було грудочок.
На розігрітій пательні з олією обсмажте на сильному вогні з двох боків курячі стегна до золотистого кольору. Додайте цибулю і смажте її до м’якості, потім влийте сметанний соус, накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні 20–25 хвилин.
Поради:
Готову страву за бажанням посипте зеленню.