- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати кисіль із компоту — рецепт десерту для всієї родини
У світі десертів є речі, які роблять життя трішки солодшим і приємнішим. Один із таких — кисіль з компоту. Простий, яскравий та неймовірно смачний, він стане маленьким гастрономічним ритуалом для всієї родини.
Кисіль — це не просто ностальгічний напій дитинства, а ще й універсальний десерт, який легко адаптувати під сучасні гастрономічні тренди. Він має ніжну текстуру, приємну фруктову нотку та може подаватися як гарячим, так і охолодженим. Для тих, хто цінує швидкі та прості рецепти, цей кисіль стане справжнім відкриттям, а як його приготувати розповіли на сторінці Буде смачно разом.
Для його приготування потрібні мінімальні інгредієнти, які завжди під рукою. І навіть якщо у вас залишився компот після свят або просто його вже не хочу з родини, не хвилюйтеся, він легко перетвориться на елегантний домашній десерт.
Інгредієнти
- Компот
- 2 л
- Вода
- 100 мл
- Крохмаль
- 4 ст. л
- Цукор
-
- Лимонна кислота
-
Приготування
Вилийте компот у каструлю та доведіть до кипіння. Зменште вогонь до мінімуму, додайте цукор за бажанням і варіть приблизно 5 хв, помішуйте, щоб суміш не підгоріла.
У 100 мл холодної води розведіть крохмаль, потім тонкою цівкою влийте його у киплячий компот, постійно помішуйте.
Як тільки кисіль закипить і набуде потрібної густоти, зніміть його з плити.
Можна подавати гарячим або дати охолонути — обидва варіанти однаково смачні. За бажанням додайте трохи лимонної кислоти для легкого цитрусового акценту.
Кисіль з компоту — це маленька кулінарна магія, яка дозволяє швидко перетворити звичайний фруктовий напій на стильний домашній десерт. Він сподобається як дітям, так і дорослим, а ще допоможе зменшити харчові відходи та зробити щоденну кухню творчою.