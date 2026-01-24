ТСН у соціальних мережах

Рецепти
7
2 хв

Як приготувати кисіль із компоту — рецепт десерту для всієї родини

У світі десертів є речі, які роблять життя трішки солодшим і приємнішим. Один із таких — кисіль з компоту. Простий, яскравий та неймовірно смачний, він стане маленьким гастрономічним ритуалом для всієї родини.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
15 хвилин
65 ккал
кисіль із компоту tiktok.com_@bude_smachno_razom

Кисіль — це не просто ностальгічний напій дитинства, а ще й універсальний десерт, який легко адаптувати під сучасні гастрономічні тренди. Він має ніжну текстуру, приємну фруктову нотку та може подаватися як гарячим, так і охолодженим. Для тих, хто цінує швидкі та прості рецепти, цей кисіль стане справжнім відкриттям, а як його приготувати розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Для його приготування потрібні мінімальні інгредієнти, які завжди під рукою. І навіть якщо у вас залишився компот після свят або просто його вже не хочу з родини, не хвилюйтеся, він легко перетвориться на елегантний домашній десерт.

Інгредієнти

Компот
2 л
Вода
100 мл
Крохмаль
4 ст. л
Цукор
Лимонна кислота

Приготування

  1. Вилийте компот у каструлю та доведіть до кипіння. Зменште вогонь до мінімуму, додайте цукор за бажанням і варіть приблизно 5 хв, помішуйте, щоб суміш не підгоріла.

  2. У 100 мл холодної води розведіть крохмаль, потім тонкою цівкою влийте його у киплячий компот, постійно помішуйте.

  3. Як тільки кисіль закипить і набуде потрібної густоти, зніміть його з плити.

Можна подавати гарячим або дати охолонути — обидва варіанти однаково смачні. За бажанням додайте трохи лимонної кислоти для легкого цитрусового акценту.

Кисіль з компоту — це маленька кулінарна магія, яка дозволяє швидко перетворити звичайний фруктовий напій на стильний домашній десерт. Він сподобається як дітям, так і дорослим, а ще допоможе зменшити харчові відходи та зробити щоденну кухню творчою.

