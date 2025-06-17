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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати кисіль із полуниці

Приготуйте яскравий ароматний кисіль зі свіжої полуниці, який сподобається як дорослим, так і дітям. Він чудово поєднується з сирною запіканкою, сирниками, оладками або млинцями.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
36 ккал
Кисель із полуниці

Кисель із полуниці / © Credits

Вам знадобляться полуниця, цукор, крохмаль та вода. Подавайте як гарячим, і холодним.

Інгредієнти

полуниця
300 г
цукор
3 ст. л.
крохмаль кукурудзяний
2 скл.
вода
1 л

  1. Полуницю добре промийте і видаліть плодоніжки.

  2. У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння, викладіть у неї ягоди, всипте цукор і варіть три хвилини.

  3. У 50 мл холодної води розведіть крохмаль і, постійно розмішуючи, влийте його тонким струмком в каструлю з полуницею, варіть 8-10 хвилин, поки кисіль не загусне.

Поради:

  • Якщо полуниця велика, розріжте її на чотири частини.

  • Якщо вам подобається густіший кисіль, кількість крохмалю збільште.

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Дата публікації
Кількість переглядів
98
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