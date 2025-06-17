- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати кисіль із полуниці
Приготуйте яскравий ароматний кисіль зі свіжої полуниці, який сподобається як дорослим, так і дітям. Він чудово поєднується з сирною запіканкою, сирниками, оладками або млинцями.
Вам знадобляться полуниця, цукор, крохмаль та вода. Подавайте як гарячим, і холодним.
Інгредієнти
- полуниця
- 300 г
- цукор
- 3 ст. л.
- крохмаль кукурудзяний
- 2 скл.
- вода
- 1 л
Полуницю добре промийте і видаліть плодоніжки.
У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння, викладіть у неї ягоди, всипте цукор і варіть три хвилини.
У 50 мл холодної води розведіть крохмаль і, постійно розмішуючи, влийте його тонким струмком в каструлю з полуницею, варіть 8-10 хвилин, поки кисіль не загусне.
Поради:
Якщо полуниця велика, розріжте її на чотири частини.
Якщо вам подобається густіший кисіль, кількість крохмалю збільште.