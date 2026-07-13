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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати легендарний іспанський десерт із хрусткою карамельною скоринкою

Якщо ви любите десерти з ніжною кремовою текстурою та ефектною карамельною скоринкою, саме час спробувати каталонський заварний крем.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
2 год. 35 хв.
Харчова цінність на 100 г
210 ккал
Коментарі
Десерт із хрусткою карамельною скоринкою instagram.com/ericlahuert

Десерт із хрусткою карамельною скоринкою instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Це одна з найвідоміших солодких страв іспанської кухні. Її часто порівнюють із французьким крем-брюле, однак каталонська версія має власний характер. Вона вирізняється ніжною, оксамитовою текстурою, тонкими цитрусовими нотками лимона та апельсина, хрусткою карамельною скоринкою, яка так приємно тріщить під ложкою.

Фудблогер Ерік Лауерта розповів, що приготувати цей десерт зовсім не складно. Головне — не поспішати, дати молоку насититися ароматами цитрусової цедри та постійно помішувати крем під час загущення.

Десерт із хрусткою карамельною скоринкою instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Десерт із хрусткою карамельною скоринкою instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Інгредієнти

молоко
400 мл
вершки
100 мл
цукор
цукор 90 г
цедра одного лимона
цедра одного апельсина
яєчні жовтки
4 шт.
кукурудзяний крохмаль
25 г
Десерт із хрусткою карамельною скоринкою instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Десерт із хрусткою карамельною скоринкою instagram.com/ericlahuert / © Instagram

Приготування

  1. Спочатку налийте у каструлю молоко та вершки, додайте цедру лимона та апельсина.

  2. Поставте суміш на невеликий вогонь і залиште повільно прогріватися, щоб вона добре увібрала аромати цитрусових.

  3. Тим часом в окремій мисці з’єднайте яєчні жовтки, цукор і кукурудзяний крохмаль.

  4. Ретельно перемішайте до однорідної маси.

  5. Коли молочна суміш майже закипить, зніміть її з вогню.

  6. Поступово влийте гаряче молоко до жовткової суміші, постійно помішуйте, щоб жовтки не згорнулися.

  7. Після цього поверніть усе назад у каструлю та знову поставте на вогонь.

  8. Безперервно помішуйте крем, поки він не стане густим і шовковистим.

  9. Готовий крем розлийте у порційні форми чи креманки та рівномірно посипте зверху цукром.

  10. Фінальний штрих — карамельна скоринка. За допомогою кулінарного пальника розтопіть цукор до золотисто-бурштинового кольору.

  11. Саме вона створює той самий контраст між хрусткою поверхнею та ніжним кремом, за який цей десерт люблять у всьому світі.

Не поспішайте подавати десерт одразу після приготування. Дайте крему повністю охолонути, так його текстура стане ще ніжнішою, а смак насиченішим. Карамельну скоринку найкраще робити безпосередньо перед подачею, щоб вона залишалася ідеально хрусткою.

Молоко, вершки, жовтки, трохи цитрусових ароматів і карамельна скоринка — саме ця комбінація вже століттями залишається класикою іспанської кухні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
10
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