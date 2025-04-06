Як приготувати легкий овочевий салат з капустою та буряком

овочевий салат з капустою та буряком / © Credits

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На сторінці olga_riabenko_ поділилися рецептом легкого, яскравого та неймовірно корисного салату з капусти, буряка, моркви та свіжих огірків. Він не лише смачний, а й бюджетний, доступний будь-якої пори року та чудово доповнить щоденний раціон.

Інгредієнти Капуста молода 300 г Буряк варений 1 шт. Огірок свіжий 1 шт. Морква свіжа 1 шт. Петрушка 1 пучок Кріп 1 пучок Кунжут чорний 2 ст. л Олія лляна чи оливкова 70 мл Цукор Сіль Лимонний сік ½ шт.

Приготування

Нашаткуйте капусту якомога тонше. Натріть буряк, моркву та огірок на крупній тертці чи наріжте тонкою соломкою. Подрібніть зелень – петрушку та кріп, додайте кунжут. Приготуйте заправку: змішайте лляну олію, лимонний сік, сіль і цукор. Змішайте всі інгредієнти, дайте салату настоятися 10-15 хв.

Поради:

Якщо хочете хрустку капусту, злегка помніть її руками перед змішуванням із заправкою.

Якщо віддаєте перевагу солодшому смаку, додайте трохи меду до заправки.

Замість кунжуту можна використати насіння льону чи гарбузове насіння.

Салат ідеально підходить як самостійна страва для легкої вечері або перекусу. Він також чудово доповнить рибні та м’ясні страви, каші чи варену картоплю.

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Цей салат — справжня знахідка для тих, хто прагне здорового харчування без зайвих витрат часу та коштів. Він містить масу корисних речовин, які покращують самопочуття, підтримують імунітет і роблять шкіру осяяною.