Як приготувати лінивий пиріг на пательні: рецепт, який рятує, коли бракує часу
Лише кілька простих інгредієнтів, одна пательня і за лічені хвилини на столі з’являється ніжний, ситний пиріг із куркою та сиром.
Тренд на «ледачі» рецепти давно вийшов за межі TikTok чи Instagram і справа не у ліні, а у ритмі життя. Ми все частіше шукаємо страви, які поєднують комфорт і простоту. Особливо цінуються рецепти, де не потрібно замішувати складне тісто, вмикати духовку чи мити велику кількість посуду після приготування. Саме про такий рецепт розповіли на сторінці NK_cooking.
Інгредієнти
- кефір
- 150 мл
- куряче філе
- 150 г
- сир
- 120 г
- яйце
- 1 шт.
- борошно
- 50 г
- зелень
-
- сіль
-
- вершкове масло
-
Приготування
Куряче філе спершу потрібно відварити, охолодити та нарізати невеликими кубиками.
У мисці змішайте кефір та яйце.
Потім додайте натертий сир, борошно, курку, сіль і дрібно нарізану зелень.
Усе добре перемішайте до однорідної консистенції.
На пательні розтопіть шматочок вершкового масла та вилийте тісто, рівномірно розподіліть його по поверхні.
Готувати пиріг потрібно на невеликому вогні під кришкою, до появи апетитної золотистої скоринки.
Коли верх перестане бути рідким, пиріг можна перевернути за допомогою тарілки чи кришки.
Після цього обсмажте ще кілька хвилин до повної готовності.
Головний плюс такого пирога — універсальність. Його можна їсти гарячим або холодним, брати з собою на роботу чи пікнік, подавати на сніданок або як швидку вечерю.