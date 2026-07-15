Як приготувати літній десерт із трьох інгредієнтів

Літній десерт / tiktok.com/@anny.cooking

Реклама

Коли за вікном спека, хочеться десерту, який не обтяжує, а освіжає. На сторінці anny cooking розповіли про простий рецепт, для якого знадобляться лише три основні інгредієнти, а фінальний штрих у вигляді хрусткої шоколадної глазурі робить його схожим на морозиво ручної роботи.

Літній десерт / tiktok.com/@anny.cooking

Інгредієнти різні фрукти та ягоди 500 г сирковий десерт 300 г білий шоколад 300 г порошок матча (за бажанням) 1 ч. л.

Літній десерт / tiktok.com/@anny.cooking

Літній десерт / tiktok.com/@anny.cooking

Приготування

Спочатку ягоди й фрукти нарізають невеликими шматочками та змішують із сирковим десертом до однорідної маси. Потім суміш викладають на деко чи дошку, застелену пергаментом, і кладуть до морозильної камери. Авторка рецепта залишала десерт заморожуватися на всю ніч, щоб він добре тримав форму. Після цього розтоплюють білий шоколад. За бажанням до нього додають чай матча та добре перемішують. Заморожені шматочки фруктового десерту занурюють у шоколад. Завдяки низькій температурі основи глазур застигає буквально за лічені секунди, тому десерт можна подавати одразу.

Поєднання фруктів, ягід, ніжного сиркового десерту та білого шоколаду створює цікаву гру текстур: кремова серединка, соковиті шматочки фруктів і приємна хрустка оболонка. До того ж рецепт легко адаптувати до сезону, наприклад, використовувати полуницю, малину, чорницю, персики, нектарини, манго чи будь-які інші улюблені ягоди та фрукти.

Іноді найкращі десерти народжуються з найпростіших продуктів. Цей рецепт із трьох основних інгредієнтів — чудовий доказ того, що для смачного літнього частування не потрібні години на кухні. Трохи фруктів, ніжний сирковий десерт, шоколад — і у вас готові ласощі, які поєднують кремову текстуру та приємний хрумкіт.

Реклама

Новини партнерів