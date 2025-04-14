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Як приготувати лимонний лікер
Лимонний лікер - це домашня альтернатива всім улюбленому "Лімончело".
Напій виходить помірно солодким із приємним цитрусовим ароматом. Готується методом настоювання лимонної шкірки у горілці та сиропі.
Інгредієнти
- горілка
- 0,8 л
- лимони
- 4 шт.
- цукор
- 1 скл.
- вода
- 200 мл
Лимони ошпарте окропом, промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником.
На дрібній тертці чи чистці для овочів зніміть із лимонів цедру (без білої м'якоті).
З очищених лимонів вичавіть сік і процідіть через кухонне ситечко.
Перелийте в трилітрову банку, додайте цедру і залийте горілкою, перемішайте і щільно закрийте кришкою.
Настоюйте 6-7 днів у темному місці за кімнатної температури.
Процідіть через марлю або через ситечко.
У сотейнику змішайте цукор, воду, доведіть до кипіння і проваріть на середньому вогні п'ять хвилин, помішуючи і знімаючи піну, охолодіть і влийте сироп в лимонну настоянку.
Розлийте по пляшках і залиште лікер у холодному місці на два дні.
Поради:
До лікеру можна додати трохи свіжого кореня імбиру.
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