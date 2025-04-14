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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати лимонний лікер

Лимонний лікер - це домашня альтернатива всім улюбленому "Лімончело".

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
240 ккал
Домашній лимонний лікер

Домашній лимонний лікер / © Credits

Напій виходить помірно солодким із приємним цитрусовим ароматом. Готується методом настоювання лимонної шкірки у горілці та сиропі.

Інгредієнти

горілка
0,8 л
лимони
4 шт.
цукор
1 скл.
вода
200 мл

  1. Лимони ошпарте окропом, промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником.

  2. На дрібній тертці чи чистці для овочів зніміть із лимонів цедру (без білої м'якоті).

  3. З очищених лимонів вичавіть сік і процідіть через кухонне ситечко.

  4. Перелийте в трилітрову банку, додайте цедру і залийте горілкою, перемішайте і щільно закрийте кришкою.

  5. Настоюйте 6-7 днів у темному місці за кімнатної температури.

  6. Процідіть через марлю або через ситечко.

  7. У сотейнику змішайте цукор, воду, доведіть до кипіння і проваріть на середньому вогні п'ять хвилин, помішуючи і знімаючи піну, охолодіть і влийте сироп в лимонну настоянку.

  8. Розлийте по пляшках і залиште лікер у холодному місці на два дні.

Поради:

  • До лікеру можна додати трохи свіжого кореня імбиру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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