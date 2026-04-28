Рецепти
1 хв

Як приготувати листкові коржі на сковороді

Для приготування коржів знадобляться лише вода й борошно. Вони виходять смачними, листковими та хрусткими.

Катерина Труш
50 хвилин
320 ккал
Листкові коржі на сковороді

Листкові коржі на сковороді

Подавайте як самостійну страву, з варенням або замість хліба до сніданку.

Інгредієнти

борошно пшеничне
300 г
вода
200 мл
цукор
1 ч. л.
сіль
0,5 ч. л.
олія
для змащення тіста
крохмаль кукурудзяний
для посипання тіста

  1. У мисці просійте борошно, всипте цукор, сіль, перемішайте, влийте теплу воду та ще раз перемішайте. Тісто добре вимісіть руками, щоб воно стало еластичним і не липло до рук.

  2. Розділіть його на п’ять шматочків, скачайте кожен у кулю, змастіть олією, накрийте плівкою та залиште на 15–20 хвилин.

  3. Робочу поверхню рясно змастіть олією, розкачайте качалкою або розтягніть руками кульку тіста так, щоб вона стала дуже тонкою.

  4. Зверху змастіть тісто олією та злегка присипте крохмалем, підверніть нижній і верхній його краї до середини та знову змастіть олією і присипте крохмалем, потім знову нижній край з’єднайте з верхнім, змастіть олією, присипте крохмалем.

  5. Тісто скачайте в довгу трубочку, сформуйте равлика та накрийте харчовою плівкою, так зробіть рештою куль тіста.

  6. Равлика з тіста розтягніть до бажаного розміру.

  7. Сковороду розігрійте, змастіть злегка олією та смажте коржі на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Крохмаль використовуйте будь-який.

  • Коржі можна смажити на сухій сковороді без олії.

  • Якщо на тісті під час розкачування утворюються дірочки — нічого страшного.

