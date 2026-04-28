Як приготувати листкові коржі на сковороді

Подавайте як самостійну страву, з варенням або замість хліба до сніданку.

У мисці просійте борошно, всипте цукор, сіль, перемішайте, влийте теплу воду та ще раз перемішайте. Тісто добре вимісіть руками, щоб воно стало еластичним і не липло до рук.

Розділіть його на п’ять шматочків, скачайте кожен у кулю, змастіть олією, накрийте плівкою та залиште на 15–20 хвилин.

Робочу поверхню рясно змастіть олією, розкачайте качалкою або розтягніть руками кульку тіста так, щоб вона стала дуже тонкою.

Зверху змастіть тісто олією та злегка присипте крохмалем, підверніть нижній і верхній його краї до середини та знову змастіть олією і присипте крохмалем, потім знову нижній край з’єднайте з верхнім, змастіть олією, присипте крохмалем.

Тісто скачайте в довгу трубочку, сформуйте равлика та накрийте харчовою плівкою, так зробіть рештою куль тіста.

Равлика з тіста розтягніть до бажаного розміру.