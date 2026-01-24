Мариновані гриби tiktok.com_@albik.food

Сьогодні ми розповімо, як приготувати їх вдома за рецептом від albik.food, лише з натуральних інгредієнтів і без зайвої мороки.

Мариновані гриби давно перестали бути лише частиною класичних рецептів бабусі. Сучасні кухарі цінують їх за насичений смак, текстуру і можливість експериментувати з маринадами. У цьому рецепті поєднуються солоний смак соєвого соусу, ніжна кислинка оцту, аромат часнику та кунжуту, а легка солодкість меду робить страву збалансованою та надзвичайно смачною.

Інгредієнти

Для маринаду

Соєвий соус 150 г

Оцет яблучний чи рисовий 1 ст.л

Олія 10 г

Часник 0,5 ч. л

Перець 0,5 ч. л

Сіль

Мед 1 ч. л

Кунжут 1 ст. л

Зелень 15 г

Лимон 1 скибка

Цибуля 1 велика

Для відварювання грибів

Гриби 500 г

Вода 1 л

Сіль 1 ч. л

Приготування

Закип’ятіть воду, додайте сіль і перемішайте. Висипте гриби та проваріть 8 хв, після чого відкиньте їх на друшляк і дайте охолонути. У невеликій мисці змішайте соєвий соус, оцет, олію, мед, часник, перець і дрібку солі. Додайте нарізану цибулю, зелень, кунжут і скибочку лимона. З’єднайте охолоджені гриби з маринадом. Перемішайте та залиште настоюватися на 8-12 годин, час від часу помішуйте, щоб гриби рівномірно просочилися ароматами.

Мариновані грибочки — це не лише смачно, а й надзвичайно красиво. Цей рецепт легко адаптувати під свої смаки, додати улюблені спеції чи трави, а базові інгредієнти завжди доступні в магазинах.