Як приготувати мариновані гриби вдома — простий рецепт із натуральних інгредієнтів
Мариновані гриби — це той самий універсальний смаколик, який чудово підходить до святкового столу, легких закусок або навіть як самостійна страва до вечері.
Сьогодні ми розповімо, як приготувати їх вдома за рецептом від albik.food, лише з натуральних інгредієнтів і без зайвої мороки.
Мариновані гриби давно перестали бути лише частиною класичних рецептів бабусі. Сучасні кухарі цінують їх за насичений смак, текстуру і можливість експериментувати з маринадами. У цьому рецепті поєднуються солоний смак соєвого соусу, ніжна кислинка оцту, аромат часнику та кунжуту, а легка солодкість меду робить страву збалансованою та надзвичайно смачною.
Інгредієнти
Для маринаду
Соєвий соус 150 г
Оцет яблучний чи рисовий 1 ст.л
Олія 10 г
Часник 0,5 ч. л
Перець 0,5 ч. л
Сіль
Мед 1 ч. л
Кунжут 1 ст. л
Зелень 15 г
Лимон 1 скибка
Цибуля 1 велика
Для відварювання грибів
Гриби 500 г
Вода 1 л
Сіль 1 ч. л
Приготування
Закип’ятіть воду, додайте сіль і перемішайте. Висипте гриби та проваріть 8 хв, після чого відкиньте їх на друшляк і дайте охолонути.
У невеликій мисці змішайте соєвий соус, оцет, олію, мед, часник, перець і дрібку солі. Додайте нарізану цибулю, зелень, кунжут і скибочку лимона.
З’єднайте охолоджені гриби з маринадом. Перемішайте та залиште настоюватися на 8-12 годин, час від часу помішуйте, щоб гриби рівномірно просочилися ароматами.
Мариновані грибочки — це не лише смачно, а й надзвичайно красиво. Цей рецепт легко адаптувати під свої смаки, додати улюблені спеції чи трави, а базові інгредієнти завжди доступні в магазинах.