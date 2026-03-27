Паска tiktok.com/@bude_smachno_razom

Реклама

Паска — головна героїня цього свята, тож коли вона правильно спечена, то може стати справжнім кулінарним шедевром: м’яка, повітряна, із золотистою скоринкою та ароматом цитрусових. Розповімо вам, як приготувати паску за рецептом зі сторінки Будe смачно разом, щоб ваша випічка була ідеальною.

Інгредієнти

Для опари

Молоко — 200 мл

Цукор — 2 ст. л.

Дріжджі свіжі — 35 г

Борошно — 3 ст. л.

Для тіста

Борошно — 500 г

Жовтки — 5 шт.

Вершкове масло — 100 г

Цукор — 150 г

Ванільний цукор — 10 г

Сіль

Цедра 1 лимона та 1 апельсина

Жовток.

Для начинки

Сухофрукти (родзинки) — 100 г

Борошно для обсипання — 1 ст. л.

Алкоголь або апельсиновий сік

Приготування

Розмішайте дріжджі з 2 ст. л. цукру. Додайте тепле молоко і 3 ст. л. борошна. Залиште у теплому місці на 15 хв, поки з’явиться пінка. Збийте жовтки з цукром, ванільним цукром та сіллю до білого кремоподібного стану. Додайте збиті яйця та цитрусову цедру до опари. Потроху всипайте просіяне борошно та замісіть м’яке тісто. В кінці додайте м’яке вершкове масло кімнатної температури. Вимішуйте, поки тісто не перестане прилипати до рук (ручний спосіб — 40 хв, комбайн — 15 хв). Запарте родзинки окропом, обсушіть і обваляйте у борошні. Додайте їх у тісто. Накрийте тісто рушником і залиште на 1–1,5 години у теплому місці. Тісто має зрости вдвічі чи втричі. Наповніть форми на 1/3 висоти, не більше. Дайте підрости та змастіть верх збитим яйцем. Розігрійте духовку до 200°C. Поставте паски, одразу зменште температуру до 160–170°C. Випікайте 30–50 хв, залежно від розміру. Якщо паска починає пригорати зверху, накрийте фольгою чи вологим пергаментом. Після повного охолодження покрийте глазур’ю та прикрасьте великоднім декором.

Поради для ідеальної паски

Дотримуйтеся пропорцій та часу вистоювання тіста, адже це ключ до пухкої та ніжної випічки.

Змащування яйцем дає красиву золотисту скоринку.

Цей рецепт дозволяє не лише приготувати класичну великодню паску, а й відчути магію свята на власній кухні. М’яка, ніжна та ароматна, така паска збирає за столом сім’ю та створює незабутню атмосферу Великодня. Головне — дотримуватися пропорцій та часу вистоювання тіста.