Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати м'ясні фрикадельки у вершковому соусі

М'ясні фрикадельки готуються дуже просто, але подаються з ароматним, вершковим соусом, завдяки якому страва виходить соковитою і ніжною.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
М'ясні фрикадельки у вершковому соусі

М'ясні фрикадельки у вершковому соусі / © Credits

Фарш використовуйте будь-який або накрутіть його самостійно з будь-якого м’яса. Подайте з будь-яким гарніром: картопляним пюре, макаронами чи кашами.

Інгредієнти

  • фарш свинячий — 300 г;

  • фарш яловичий — 300 г;

  • яйця курячі — 1 шт.;

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;

  • часник — 1 зубчик;

  • панірувальні сухарі — 2 ст. л.;

  • паприка солодка мелена — 1 ч. л.;

  • олія — 1 ст. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Для соусу:

  • вершки — 100 мл;

  • вершкове масло — 1 ст. л.;

  • борошно пшеничне — 1,5 ст. л.;

  • бульйон або вода — 350 мл;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Цибулю, часник почистьте, цибулю натріть на дрібній тертці, часник видавіть через прес.

  2. У мисці з’єднайте фарш, яйце, цибулю, часник, панірувальні сухарі, паприку, перець чорний мелений, сіль і добре перемішайте масу.

  3. Руками, змоченими у воді, сформуйте фрикадельки й обсмажте на розпеченій пательні з олією до рум’яної скоринки, викладіть на тарілку.

  4. На чистій пательні розтопіть вершкове масло, додайте борошно й обсмажте, на середньому вогні, до золотистого кольору, потім влийте тонкою цівкою вершки, теплий бульйон, додайте перець чорний мелений, сіль, постійно помішуючи, щоб борошно не зібралося в грудочки.

  5. Доведіть соус до кипіння, викладіть у нього фрикадельки, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 15 хвилин.

Поради:

  • Вершки використовуйте будь-якої жирності.

  • За бажанням готову страву можна посипати зеленню.

