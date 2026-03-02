- Дата публікації
Як приготувати м'ясні фрикадельки у вершковому соусі
М'ясні фрикадельки готуються дуже просто, але подаються з ароматним, вершковим соусом, завдяки якому страва виходить соковитою і ніжною.
Фарш використовуйте будь-який або накрутіть його самостійно з будь-якого м’яса. Подайте з будь-яким гарніром: картопляним пюре, макаронами чи кашами.
Інгредієнти
фарш свинячий — 300 г;
фарш яловичий — 300 г;
яйця курячі — 1 шт.;
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
часник — 1 зубчик;
панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
паприка солодка мелена — 1 ч. л.;
олія — 1 ст. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Для соусу:
вершки — 100 мл;
вершкове масло — 1 ст. л.;
борошно пшеничне — 1,5 ст. л.;
бульйон або вода — 350 мл;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Цибулю, часник почистьте, цибулю натріть на дрібній тертці, часник видавіть через прес.
У мисці з’єднайте фарш, яйце, цибулю, часник, панірувальні сухарі, паприку, перець чорний мелений, сіль і добре перемішайте масу.
Руками, змоченими у воді, сформуйте фрикадельки й обсмажте на розпеченій пательні з олією до рум’яної скоринки, викладіть на тарілку.
На чистій пательні розтопіть вершкове масло, додайте борошно й обсмажте, на середньому вогні, до золотистого кольору, потім влийте тонкою цівкою вершки, теплий бульйон, додайте перець чорний мелений, сіль, постійно помішуючи, щоб борошно не зібралося в грудочки.
Доведіть соус до кипіння, викладіть у нього фрикадельки, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 15 хвилин.
Поради:
Вершки використовуйте будь-якої жирності.
За бажанням готову страву можна посипати зеленню.