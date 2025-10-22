- Дата публікації
Як приготувати м'ясний рулет із грибами та сиром
М'ясний рулет із грибами та сиром, готується дуже просто, його можна приготувати заздалегідь.
Ця страва на столі має дуже красивий і апетитний вигляд. Подайте в гарячому вигляді як основну страву, або в холодному як закуску на бутерброди.
Інгредієнти
- фарш м'ясний (яловичина, свинина)
- 600 г
- гриби печериці
- 300 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- сир твердий
- 70 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- часник
- 1 зубчик
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень петрушки
-
Гриби промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте пластинами.
Цибулю, часник очистьте, цибулю наріжте на кубики, часник вичавіть через прес.
Зелень промийте та дрібно наріжте.
Твердий сир натріть на крупну тертку.
У сковорідці розігрійте олію, викладіть цибулю й обсмажте до м'якості, потім додайте гриби, перець чорний мелений, сіль, перемішайте й обсмажте до золотистого кольору.
У мисці змішайте фарш, яйце, часник, петрушку, перець чорний мелений, сіль, добре вимісіть фарш і кілька разів відбийте його в мисці.
На робочому столі розстеліть харчову плівку, викладіть м'ясний фарш, і мокрими руками сформуйте прямокутник, не доходячи до країв. На фарш рівномірно розподіліть грибну начинку і посипте сиром.
Акуратно і злегка натискаючи, загорніть рулет, піднімаючи м'ясо за допомогою плівки, потім приберіть її, а рулет перекладіть на фольгу швом донизу, загорніть його щільно у фольгу і викладіть на деко.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 45-50 хвилин, потім фольгу розгорніть і запечіть рулет 10-15 хвилин до золотистого кольору. Готовий рулет витягніть із духовки, трохи остудіть і подавайте до столу.
Поради:
М'ясо використовуйте будь-яке.