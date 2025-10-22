Як приготувати м'ясний рулет із грибами та сиром

Ця страва на столі має дуже красивий і апетитний вигляд. Подайте в гарячому вигляді як основну страву, або в холодному як закуску на бутерброди.

Гриби промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте пластинами.

Цибулю, часник очистьте, цибулю наріжте на кубики, часник вичавіть через прес.

Зелень промийте та дрібно наріжте.

Твердий сир натріть на крупну тертку.

У сковорідці розігрійте олію, викладіть цибулю й обсмажте до м'якості, потім додайте гриби, перець чорний мелений, сіль, перемішайте й обсмажте до золотистого кольору.

У мисці змішайте фарш, яйце, часник, петрушку, перець чорний мелений, сіль, добре вимісіть фарш і кілька разів відбийте його в мисці.

На робочому столі розстеліть харчову плівку, викладіть м'ясний фарш, і мокрими руками сформуйте прямокутник, не доходячи до країв. На фарш рівномірно розподіліть грибну начинку і посипте сиром.

Акуратно і злегка натискаючи, загорніть рулет, піднімаючи м'ясо за допомогою плівки, потім приберіть її, а рулет перекладіть на фольгу швом донизу, загорніть його щільно у фольгу і викладіть на деко.