Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати м'ясний рулет із грибами та сиром

М'ясний рулет із грибами та сиром, готується дуже просто, його можна приготувати заздалегідь.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
189 ккал
М'ясний рулет із грибами та сиром

М'ясний рулет із грибами та сиром / © Credits

Ця страва на столі має дуже красивий і апетитний вигляд. Подайте в гарячому вигляді як основну страву, або в холодному як закуску на бутерброди.

Інгредієнти

фарш м'ясний (яловичина, свинина)
600 г
гриби печериці
300 г
яйця курячі
1 шт.
сир твердий
70 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
часник
1 зубчик
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень петрушки

  1. Гриби промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте пластинами.

  2. Цибулю, часник очистьте, цибулю наріжте на кубики, часник вичавіть через прес.

  3. Зелень промийте та дрібно наріжте.

  4. Твердий сир натріть на крупну тертку.

  5. У сковорідці розігрійте олію, викладіть цибулю й обсмажте до м'якості, потім додайте гриби, перець чорний мелений, сіль, перемішайте й обсмажте до золотистого кольору.

  6. У мисці змішайте фарш, яйце, часник, петрушку, перець чорний мелений, сіль, добре вимісіть фарш і кілька разів відбийте його в мисці.

  7. На робочому столі розстеліть харчову плівку, викладіть м'ясний фарш, і мокрими руками сформуйте прямокутник, не доходячи до країв. На фарш рівномірно розподіліть грибну начинку і посипте сиром.

  8. Акуратно і злегка натискаючи, загорніть рулет, піднімаючи м'ясо за допомогою плівки, потім приберіть її, а рулет перекладіть на фольгу швом донизу, загорніть його щільно у фольгу і викладіть на деко.

  9. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 45-50 хвилин, потім фольгу розгорніть і запечіть рулет 10-15 хвилин до золотистого кольору. Готовий рулет витягніть із духовки, трохи остудіть і подавайте до столу.

Поради:

  • М'ясо використовуйте будь-яке.

Наступна публікація

