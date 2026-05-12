Рецепти
Як приготувати м’ясний рулет у пергаменті на сковороді

Щоб швидко нагодувати сім’ю смачною вечерею, приготуйте соковиту, корисну страву без використання духовки.

Для рецепта підійде будь-який фарш. Змішайте його з картоплею, спеціями, сформуйте рулетом, загорніть у пергамент і обсмажте на сухій сковороді.

Інгредієнти:

  • фарш свинячий — 600 г;

  • картопля — 3 шт.;

  • сир «Моцарелла» — 100 г;

  • томатний соус — 3 ст. л.;

  • вода — 50-80 мл;

  • паприка мелена — 1 ч. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Картоплю почистьте, помийте і натріть на велику тертку.

  2. Сир розріжте на три брусочки.

  3. У мисці змішайте фарш, картоплю, додайте паприку, перець чорний мелений, посоліть, перемішайте і розділіть на три частини.

  4. Приготуйте три листи пергаменту, розміром 30*20, викладіть частину фаршу, розрівняйте його на пергаменті, не доходячи до країв, і змастіть томатним соусом.

  5. У середину покладіть брусочок сиру, згорніть у рулет і щільно загорніть краї як цукерку.

  6. Сковорідку розігрійте, влийте трохи води, викладіть рулети, швом донизу, накрийте кришкою і смажте на середньому вогні вісім хвилин, потім переверніть, якщо потрібно, долийте ще води і смажте ще 7 хвилин.

  7. Зніміть з вогню, дайте охолонути в папері, потім розгорніть і наріжте на шматочки.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

