Як приготувати м’ясний рулет у пергаменті на сковороді
Щоб швидко нагодувати сім’ю смачною вечерею, приготуйте соковиту, корисну страву без використання духовки.
Для рецепта підійде будь-який фарш. Змішайте його з картоплею, спеціями, сформуйте рулетом, загорніть у пергамент і обсмажте на сухій сковороді.
Інгредієнти:
фарш свинячий — 600 г;
картопля — 3 шт.;
сир «Моцарелла» — 100 г;
томатний соус — 3 ст. л.;
вода — 50-80 мл;
паприка мелена — 1 ч. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Картоплю почистьте, помийте і натріть на велику тертку.
Сир розріжте на три брусочки.
У мисці змішайте фарш, картоплю, додайте паприку, перець чорний мелений, посоліть, перемішайте і розділіть на три частини.
Приготуйте три листи пергаменту, розміром 30*20, викладіть частину фаршу, розрівняйте його на пергаменті, не доходячи до країв, і змастіть томатним соусом.
У середину покладіть брусочок сиру, згорніть у рулет і щільно загорніть краї як цукерку.
Сковорідку розігрійте, влийте трохи води, викладіть рулети, швом донизу, накрийте кришкою і смажте на середньому вогні вісім хвилин, потім переверніть, якщо потрібно, долийте ще води і смажте ще 7 хвилин.
Зніміть з вогню, дайте охолонути в папері, потім розгорніть і наріжте на шматочки.
Поради:
Сир використовуйте будь-який.