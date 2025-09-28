ТСН у соціальних мережах

Рецепти
37
2 хв

Як приготувати мʼятний сироп: цікавий рецепт

М’ята — одна з найулюбленіших трав, яку ми використовуємо у напоях, десертах та навіть м’ясних стравах. Проте часто буває так, що зібрана з грядки чи куплена на ринку зелень швидко в’яне та втрачає свій аромат.

Станіслава Бондаренко
25 хвилин
205 ккал
мʼятний сироп

мʼятний сироп / © Credits

Щоб насолоджуватися мʼятним смаком цілий рік, господині вигадали безліч способів збереження м’яти. Один із найцікавіших та найсмачніших — це м’ятний сироп. Він стане у пригоді не лише для лимонадів і чаю, а й для коктейлів, тістечок, морозива чи домашнього квасу. Як приготувати смачний сироп розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Цей сироп може стати вашою «чарівною паличкою» у кулінарії, кілька ложок здатні перетворити звичайний лимонад на ресторанний коктейль, а просту кашу чи млинець — на вишуканий десерт.

Інгредієнти

Свіжа м’ята
200 г
Цукор
300 г
Вода
200 мл
Лимонна кислота
¼ ч. л

Приготування

  1. Добре промийте мʼяту, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте разом зі стеблами. Саме у стеблах міститься чимало ефірних олій.

  2. Перекладіть м’яту у каструлю, засипте цукром і залийте холодною водою.

  3. Поставте на середній вогонь і помішуйте, поки цукор повністю не розчиниться.

  4. Коли маса закипить, всипте лимонну кислоту, вона збалансує смак і запобігатиме кристалізації сиропу.

  5. Зменште вогонь і залиште суміш тихенько кипіти 4–5 хв.

  6. Зніміть із вогню та процідіть сироп через марлю чи дрібне сито.

  7. Гарячим розлийте у стерилізовані банки чи пляшки, закрийте кришками. Дайте охолонути та поставте у прохолодне місце. У холодильнику сироп зберігається 6–8 місяців.

Поради

  • Якщо хочете максимально природного кольору без барвника, додайте кілька листочків шпинату під час варіння, вони подарують красивий зелений відтінок.

  • Для більшої свіжості можна додати у сироп трішки лимонної чи апельсинової цедри.

  • Якщо ви полюбляєте натуральні підсолоджувачі, частину цукру можна замінити на мед (але його додають вже після варіння, у теплу рідину).

Використання

  • У таких напоях як лимонади, холодний чай, мохіто, смузі.

  • У десертах: поливати млинці, морозиво, панкейки.

  • У випічці: додавати у креми та начинки.

  • Кілька ложок у гарячий чай і ви ніби повертаєтесь у літо.

М’ятний сироп — це не лише спосіб зберегти смак літа, а й універсальна основа для безлічі кулінарних експериментів. Його легко приготувати вдома та він точно стане вашим улюбленим секретним інгредієнтом.

37
