Як приготувати мʼятний сироп: цікавий рецепт
М’ята — одна з найулюбленіших трав, яку ми використовуємо у напоях, десертах та навіть м’ясних стравах. Проте часто буває так, що зібрана з грядки чи куплена на ринку зелень швидко в’яне та втрачає свій аромат.
Щоб насолоджуватися мʼятним смаком цілий рік, господині вигадали безліч способів збереження м’яти. Один із найцікавіших та найсмачніших — це м’ятний сироп. Він стане у пригоді не лише для лимонадів і чаю, а й для коктейлів, тістечок, морозива чи домашнього квасу. Як приготувати смачний сироп розповіли на сторінці Буде смачно разом.
Цей сироп може стати вашою «чарівною паличкою» у кулінарії, кілька ложок здатні перетворити звичайний лимонад на ресторанний коктейль, а просту кашу чи млинець — на вишуканий десерт.
Інгредієнти
- Свіжа м’ята
- 200 г
- Цукор
- 300 г
- Вода
- 200 мл
- Лимонна кислота
- ¼ ч. л
Приготування
Добре промийте мʼяту, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте разом зі стеблами. Саме у стеблах міститься чимало ефірних олій.
Перекладіть м’яту у каструлю, засипте цукром і залийте холодною водою.
Поставте на середній вогонь і помішуйте, поки цукор повністю не розчиниться.
Коли маса закипить, всипте лимонну кислоту, вона збалансує смак і запобігатиме кристалізації сиропу.
Зменште вогонь і залиште суміш тихенько кипіти 4–5 хв.
Зніміть із вогню та процідіть сироп через марлю чи дрібне сито.
Гарячим розлийте у стерилізовані банки чи пляшки, закрийте кришками. Дайте охолонути та поставте у прохолодне місце. У холодильнику сироп зберігається 6–8 місяців.
Поради
Якщо хочете максимально природного кольору без барвника, додайте кілька листочків шпинату під час варіння, вони подарують красивий зелений відтінок.
Для більшої свіжості можна додати у сироп трішки лимонної чи апельсинової цедри.
Якщо ви полюбляєте натуральні підсолоджувачі, частину цукру можна замінити на мед (але його додають вже після варіння, у теплу рідину).
Використання
У таких напоях як лимонади, холодний чай, мохіто, смузі.
У десертах: поливати млинці, морозиво, панкейки.
У випічці: додавати у креми та начинки.
Кілька ложок у гарячий чай і ви ніби повертаєтесь у літо.
М’ятний сироп — це не лише спосіб зберегти смак літа, а й універсальна основа для безлічі кулінарних експериментів. Його легко приготувати вдома та він точно стане вашим улюбленим секретним інгредієнтом.