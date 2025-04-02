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Як приготувати надзвичайно смачний сендвіч з куркою
Після напруженого дня нам часто хочеться швидкої та смачної вечері, яка не вимагає багато часу на приготування, але здатна задовольнити апетит і подарувати приємні гастрономічні відчуття. Один з таких варіантів — сендвіч з куркою та моцарелою, який готується лише за 30 хвилин.
Цей рецепт, про який розповіли на сторінці dieteticaesthetic, поєднує у собі ніжну курятину, розплавлений сир і ароматний песто, а все це дозволяє створити ідеальну вечерю для всієї родини.
Інгредієнти
- Куряча грудка
- 2 шматочки
- Борошно
- ¼ склянки
- Панірувальні сухарі
- ¼ склянки
- Яйця
- 1 шт.
- Сир моцарела
- 4 скибочки
- Сіль
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- Перець
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- Соус Маринара
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- Багет
- 1 шт.
- Песто
- 2 ст. л
- Тертий пармезан
- 1 ст. л
Приготування
Спочатку підготуйте три тарілки для панірування. У першій тарілці розмістіть борошно, у другій — збите яйце, а у третій — панірувальні сухарі.
Тепер можна розпочинати підготовку курячих грудок. Посоліть і поперчіть борошно та панірувальні сухарі, щоб надати додаткового смаку.
Обкачайте курку спочатку у борошні, потім в яйці, а після цього у панірувальних сухарях, щоб вона була рівномірно покрита.
Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Покладіть курячі грудки на пательню та готуйте приблизно 7-8 хвилин з кожного боку. Коли курка стане золотистою та хрусткою, вона буде готова.
Після того, як курка підсмажена до бажаного ступеня готовності, додайте на кожен шматок курки ложку Маринари, а зверху покладіть скибочку сиру моцарела.
Дайте сиру розплавитися, обсмажуючи ще 2-3 хвилини, поки він не стане м’яким і тягучим.
Розріжте багет навпіл та злегка підсмажте у тій самій пательні або на грилі, додавши олію для легкого золотистого кольору. Підсмажування займе лише 2-3 хвилини, поки хліб не стане хрустким з обох боків.
Намастіть один бік кожної скибочки багета песто. На інший бік викладіть курку з розплавленою моцарелою. Завершіть страву тертим пармезаном, щоб додати ще більшої глибини смаку.
Подавайте страву одразу ж, поки сир ще гарячий та розплавлений, а багет — хрусткий та ароматний. Ви будете приємно здивовані, як ці прості інгредієнти створюють таку смачну і ситну страву.
Поради:
Якщо у вас немає панірувальних сухарів, можна замінити їх меленою кукурудзяною крупою — вона також дасть хрустку текстуру.
Ви можете використовувати замість моцарели інші сири, такі як чедер або гауда, для різноманітності смаку.
Для тих, хто любить гостріше, можна додати до Маринари трохи червоного перцю або часнику.
Ця вечеря не тільки смачна, але й корисна завдяки високому вмісту білка у курятині та корисним жирам в оливковій олії. Насолоджуйтесь цією простотою та смаком з кожним шматочком.