Як приготувати надзвичайно смачний сендвіч з куркою

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці dieteticaesthetic, поєднує у собі ніжну курятину, розплавлений сир і ароматний песто, а все це дозволяє створити ідеальну вечерю для всієї родини.

Спочатку підготуйте три тарілки для панірування. У першій тарілці розмістіть борошно, у другій — збите яйце, а у третій — панірувальні сухарі.

Тепер можна розпочинати підготовку курячих грудок. Посоліть і поперчіть борошно та панірувальні сухарі, щоб надати додаткового смаку.

Обкачайте курку спочатку у борошні, потім в яйці, а після цього у панірувальних сухарях, щоб вона була рівномірно покрита.

Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Покладіть курячі грудки на пательню та готуйте приблизно 7-8 хвилин з кожного боку. Коли курка стане золотистою та хрусткою, вона буде готова.

Після того, як курка підсмажена до бажаного ступеня готовності, додайте на кожен шматок курки ложку Маринари, а зверху покладіть скибочку сиру моцарела.

Дайте сиру розплавитися, обсмажуючи ще 2-3 хвилини, поки він не стане м’яким і тягучим.

Розріжте багет навпіл та злегка підсмажте у тій самій пательні або на грилі, додавши олію для легкого золотистого кольору. Підсмажування займе лише 2-3 хвилини, поки хліб не стане хрустким з обох боків.

Намастіть один бік кожної скибочки багета песто. На інший бік викладіть курку з розплавленою моцарелою. Завершіть страву тертим пармезаном, щоб додати ще більшої глибини смаку.