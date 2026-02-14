шоколадно-вишневі капкейки instagram.com_bronzmutfak / © Instagram

Капкейки вже давно стали символом затишку та маленьких солодких радостей. А якщо вони ще й шоколадні, вишневі та трішки «кавові», то стають справжнім святом для смакових рецепторів. Цей рецепт від Merve Kandemir поєднує ідеальну текстуру, насичений смак шоколаду та свіжість ягід. Ідеально для романтичного вечора, для зустрічі з друзями на каву чи просто щоб потішити себе.

Інгредієнти

Для тіста

борошно 1,5 склянки (165 г)

ванілін 1 пакетик

какао 1/3 склянки (33 г)

розпушувач 1 ч. л

сода ½ ч. л

яйця 2 шт.

цукор 1 склянка (170 г)

сіль

молоко 120 мл

олія ½ склянки (80 мл)

гаряча кава чи вода ½ склянки (100 мл)

Для ганаша

вершки 200 мл

гіркий шоколад 150 г

молочний шоколад 50 г

масло 1 ст. л

Для вишневого соусу

заморожена вишня без кісточок 1,5 склянки

цукор 3 ст. л

крохмаль 1 ст. л

Приготування

У сухій та чистій мисці змішайте борошно, ванілін, какао, розпушувач і соду. Добре перемішайте, щоб не було грудочок. В іншій мисці збийте яйця з цукром. Можна скористатися міксером, але лише до об’єднання інгредієнтів. Потім додайте молоко, олію та дрібку солі, акуратно перемішайте. Поступово всипте сухі інгредієнти у вологу суміш, обережно перемішайте. Наприкінці додайте гарячу каву, тісто буде рідкуватим і це саме те, що потрібно для ніжних, вологих капкейків. Розкладіть тісто у форми для капкейків і залиште приблизно 1 см до краю. Випікайте у розігрітій до 175°C духовці близько 30 хв. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою, якщо вона виходить чистою, капкейки готові. Перші 20 хв не відкривайте духовку, щоб тісто гарно піднялося. Вершки доведіть майже до кипіння, проте не кип’ятіть, а потім додайте подрібнений шоколад і масло. Ретельно розмішайте до однорідної маси. Поставте уморозильник на 1 годину під плівкою, а потім збийте міксером до легкого кремового стану. Вишні, цукор, крохмаль і 2 ст. л води покладіть у каструлю. Варіть 2 хв, постійно помішуйте та остудіть.

Подача

Розріжте капкейки навпіл або зверху полийте ганашем, додайте ложку вишневого соусу. Подавайте з чашкою кави чи гарячого шоколаду. Смак поєднання шоколаду, вишні та легкого кавового аромату просто незабутній.

Ці капкейки — ідеальне поєднання ніжності, шоколадної насолоди та свіжої вишні. Вони трохи рідкуваті всередині, дуже ароматні та точно здивують ваших гостей. Приготування нескладне, а результат — справжнє маленьке свято смаку.