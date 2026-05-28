Як приготувати ніжний банановий пудинг із карамельним смаком

Американський банановий пудинг давно став класикою домашніх десертів, але версія з печивом буквально підірвала Instagram і TikTok. На сторінці The Sapor розповіли про десерт, у якому є все: повітряний крем, карамельні нотки печива, соковиті банани та ідеальна вершкова текстура, яка після ночі у холодильнику стає ще насиченішою.

Інгредієнти ванільний пудинг 2 упаковки холодне молоко 4 склянки згущене молоко 1 банка ванільний екстракт 2 ч. л вершки для збивання 450 мл цукрова пудра 45 г ванільний екстракт для вершків 1 ч. л великі банани 3 шт. бісквітний спред (паста з печива) 1 банка печиво 1,5 упаковки ванільне печиво 2 склянки кориця (за бажанням) 1 ч. л карамель для подавання

Приготування

У великій мисці змішайте згущене молоко та холодне молоко до однорідності. Додайте ванільний пудинг і добре перемішайте вінчиком, щоб не залишилося грудочок. Накрийте суміш і поставте у холодильник приблизно на 25 хв, крем має загуснути. Окремо збийте холодні вершки з цукровою пудрою та ванільним екстрактом до стійких піків. Після цього обережно введіть збиті вершки у пудингову основу. Якщо любите теплі пряні нотки, додайте трохи кориці. На дно форми викладіть суміш печива. Далі викладіть шар крему, нарізані банани, подрібнене печиво та кілька ложок бісквітного спреду. Повторіть шари ще раз. Фінальний штрих — верхній шар крему з карамельними розводами. Для красивого ефекту можна провести ножем або ложкою, щоб зробити мармурові візерунки. Накрийте десерт і залиште у холодильнику на ніч, саме так він набуде ідеальної текстури. Перед подачею прикрасьте крихтою та цілим печивом, і карамельним соусом.

Секрет популярності цього десерту у його унікальному смаку. Печиво зі спеціями у поєднанні з бананом і ваніллю створює той самий «дорогий» смак як з ресторану.

