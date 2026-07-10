Як приготувати ніжний грибний пиріг із соковитою начинкою

грибний пиріг tiktok.com/@borsch_cooking

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Домашній дріжджовий пиріг із грибами — одна з тих страв, які збирають за столом усю родину. На сторінці borsch розповіли про рецепт ароматної випічки з великою кількістю грибів, овочів, шпинату та ніжного вершкового сиру. Ідеальний варіант для сімейного обіду чи затишної вечері.

грибний пиріг tiktok.com/@borsch_cooking

Інгредієнти

Для опари

тепле молоко — 200 мл

цукор — 1 ст. л

свіжі пресовані дріжджі — 15 г

борошно — 1 ст. л

Для тіста

борошно — 440 г

яйця — 1 шт.

сіль — 1 ч. л

вершкове масло — 50 г

Для начинки

гриби — 700 г

цибуля — 1 шт.

цибуля-порей — 1 шт.

морква — 1 шт.

часник — 2–3 зубчики

шпинат — 100 г

плавлений чи крем-сир — 150 г

сіль

чорний перець

перець чилі

приправа для грибів

Для рум’яної скоринки

жовток — 1 шт.

сметана — 1 ч. л

грибний пиріг tiktok.com/@borsch_cooking

Приготування

У теплому молоці розчиніть цукор, додайте борошно та свіжі дріжджі. Перемішайте та залиште у теплому місці приблизно на 20 хв, щоб дріжджі активувалися. Для тіста збийте яйце із сіллю, влийте розтоплене вершкове масло, додайте готову опару та поступово всипайте борошно. Замісіть м’яке, еластичне тісто та залиште його підходити у теплому місці на 60 хв. Поки тісто підіймається, приготуйте начинку. Обсмажте гриби, додайте нарізані цибулю, цибулю-порей, моркву та часник. Готуйте доти, доки випарується зайва волога. Приправте сіллю, перцем, чилі та спеціями для грибів. Наприкінці додайте шпинат і плавлений чи крем-сир, добре перемішайте, щоб сир розтанув і зробив начинку ніжною. Готове тісто розділіть у пропорції 70/30. Більшу частину розкачайте та викладіть у форму та сформуйте бортики. Розподіліть начинку, а з меншої частини тіста зробіть верх пирога, він може бути суцільним або декоративним, на ваш смак. Змішайте жовток зі сметаною та змастіть поверхню пирога, щоб після випікання вона стала золотистою та апетитною. Випікайте у розігрітій до 180–200°C духовці приблизно 35–40 хв.

Цей грибний пиріг — чудове нагадування про те, що домашня випічка не обов’язково має бути складною. Пухке дріжджове тісто, щедра грибна начинка, овочі, шпинат і вершковий сир створюють насичений смак, який хочеться повторювати знову й знову.

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