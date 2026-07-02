Як приготувати ніжний суничний "Наполеон" із кремом "Пломбір"

«Наполеон» давно став десертом поза часом. Однак варто додати до нього сезонну суницю і знайомий смак відкривається зовсім по-новому. Хрусткі коржі, ніжний заварний крем із вершками та аромат свіжих ягід створюють ідеальне поєднання, перед яким складно встояти. Фудблогерка Valeriia Veligura розповіла про рецепт суничного «Наполеона» — повітряного, соковитого та напрочуд домашнього.

цукор (кількість можна регулювати до свого смаку) — 200–300 г

Спочатку розморозьте листкове тісто та максимально тонко розкачайте його, приблизно до 2 мм завтовшки.

Наріжте пласт прямокутниками розміром приблизно 21×15 см.

Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і добре наколіть виделкою, щоб тісто рівномірно піднялося під час випікання.

Випікайте коржі 15 хв за температури 200°C до золотистого кольору.

Після цього повністю охолодіть їх.

За потреби кожен корж можна акуратно розрізати навпіл. У авторки з цієї кількості тіста виходить приблизно 10 коржів, а обрізки залишаються для декору. Їх потрібно подрібнити у блендері до дрібної крихти.

У мисці з’єднайте яйця, цукор, дрібку солі, ванільний цукор або ванільний екстракт і кукурудзяний крохмаль.

Окремо доведіть молоко до кипіння.

Постійно помішуйте та тонкою цівкою влийте гаряче молоко до яєчної суміші.

Поверніть масу назад у каструлю та варіть на середньому вогні до загущення.

Після цього зніміть крем із плити, додайте вершкове масло та добре перемішайте до однорідності.

Накрийте крем харчовою плівкою «в контакт», щоб не утворилася скоринка, та залиште охолоджуватися до кімнатної температури, а потім поставте у холодильник ще на 2–3 години.

Коли крем повністю охолоне, збийте холодні вершки до стійкого загущення.

Заварний крем злегка перемішайте міксером на найменшій швидкості приблизно 20 секунд, після чого у кілька прийомів акуратно введіть збиті вершки. Саме так крем набуде тієї самої легкої, повітряної текстури, яка нагадує морозиво «Пломбір».

Збирайте десерт шарами: корж — крем — суниця — корж — крем і повторюйте послідовність до завершення всіх коржів.

Готовий торт з усіх боків покрийте кремом, щедро обсипте крихтою із запеченого листкового тіста та поставте до холодильника.

Найкраще залишити його на всю ніч — тоді коржі добре просочаться, а смак стане максимально ніжним і гармонійним.