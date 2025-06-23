Як приготувати огірки малосольні гарячим способом

Малосольні огірки / © Credits

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Вам знадобляться лише кам'яна сіль, кип'ячена вода, часник та свіжий кріп. Якщо ви приготуєте їх увечері, то вранці вони вже будуть готові.

Інгредієнти надано на 3-літрову банку.

Інгредієнти огірки 2 кг часник 7 зубчиків сіль 3 ст. л. (з гіркою) кріп вода 1,5 л

Огірки помийте, відріжте кінчики. Кріп промийте, довільно наріжте, часник очистіть і розріжте на шматочки. У чисту банку на дно викладіть кріп, часник, огірки, всипте сіль, залийте окропом і накрийте кришкою. Акуратно перемішайте і залиште за кімнатної температури до охолодження, потім відправте в холодильник.

Поради:

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Якщо огірки у вас в’ялі, то замочіть їх у холодній воді на дві години.