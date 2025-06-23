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Як приготувати огірки малосольні гарячим способом
Якщо ви любите хрусткі малосольні огірочки, цей рецепт для вас.
Вам знадобляться лише кам'яна сіль, кип'ячена вода, часник та свіжий кріп. Якщо ви приготуєте їх увечері, то вранці вони вже будуть готові.
Інгредієнти надано на 3-літрову банку.
Інгредієнти
- огірки
- 2 кг
- часник
- 7 зубчиків
- сіль
- 3 ст. л. (з гіркою)
- кріп
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- вода
- 1,5 л
Огірки помийте, відріжте кінчики.
Кріп промийте, довільно наріжте, часник очистіть і розріжте на шматочки.
У чисту банку на дно викладіть кріп, часник, огірки, всипте сіль, залийте окропом і накрийте кришкою.
Акуратно перемішайте і залиште за кімнатної температури до охолодження, потім відправте в холодильник.
Поради:
Якщо огірки у вас в’ялі, то замочіть їх у холодній воді на дві години.