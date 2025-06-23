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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати огірки малосольні гарячим способом

Якщо ви любите хрусткі малосольні огірочки, цей рецепт для вас.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
14 ккал
Малосольні огірки

Малосольні огірки / © Credits

Вам знадобляться лише кам'яна сіль, кип'ячена вода, часник та свіжий кріп. Якщо ви приготуєте їх увечері, то вранці вони вже будуть готові.

Інгредієнти надано на 3-літрову банку.

Інгредієнти

огірки
2 кг
часник
7 зубчиків
сіль
3 ст. л. (з гіркою)
кріп
вода
1,5 л

  1. Огірки помийте, відріжте кінчики.

  2. Кріп промийте, довільно наріжте, часник очистіть і розріжте на шматочки.

  3. У чисту банку на дно викладіть кріп, часник, огірки, всипте сіль, залийте окропом і накрийте кришкою.

  4. Акуратно перемішайте і залиште за кімнатної температури до охолодження, потім відправте в холодильник.

Поради:

Якщо огірки у вас в’ялі, то замочіть їх у холодній воді на дві години.

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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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