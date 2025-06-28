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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати оладки на кефірі без яєць

Ці оладки на кефірі готуються без яєць, але виходять неймовірно повітряними та апетитними.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
197 ккал
Оладки на кефірі без яєць

Оладки на кефірі без яєць / © Credits

Подавайте їх у гарячому вигляді, зі сметаною, згущеним молоком, варенням чи медом.

Інгредієнти

кефір 2,5%
200 мл
борошно
150 г
цукор
1,5 ч. л.
сода харчова
0,5 ч. л.
сіль
щіпка
олія
цукрова пудра

  1. У миску влийте теплий кефір, додайте цукор, сіль, перемішайте. Частинами всипте борошно, перемішуючи, потім соду і ще раз швидко перемішайте. Залиште за кімнатної температуріи на п'ять хвилин. Тісто більше не перемішуйте.

  2. У сковороді на середньому вогні, розігрійте олію, і акуратно набираючи тісто столовою ложкою, викладайте на сковороду, формуючи оладки. Обсмажте із двох боків до золотистої скоринки. Посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Кефір використовуйте будь-якої жирності.

Інгредієнти

кефір 2,5%
200 мл
борошно
150 г
цукор
1,5 ч. л.
сода харчова
0,5 ч. л.
сіль
щіпка
олія
цукрова пудра

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Дата публікації
Кількість переглядів
425
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