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Як приготувати оладки на кефірі без яєць
Ці оладки на кефірі готуються без яєць, але виходять неймовірно повітряними та апетитними.
Подавайте їх у гарячому вигляді, зі сметаною, згущеним молоком, варенням чи медом.
Інгредієнти
- кефір 2,5%
- 200 мл
- борошно
- 150 г
- цукор
- 1,5 ч. л.
- сода харчова
- 0,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
- олія
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- цукрова пудра
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У миску влийте теплий кефір, додайте цукор, сіль, перемішайте. Частинами всипте борошно, перемішуючи, потім соду і ще раз швидко перемішайте. Залиште за кімнатної температуріи на п'ять хвилин. Тісто більше не перемішуйте.
У сковороді на середньому вогні, розігрійте олію, і акуратно набираючи тісто столовою ложкою, викладайте на сковороду, формуючи оладки. Обсмажте із двох боків до золотистої скоринки. Посипте цукровою пудрою.
Поради:
Кефір використовуйте будь-якої жирності.
Інгредієнти
- кефір 2,5%
- 200 мл
- борошно
- 150 г
- цукор
- 1,5 ч. л.
- сода харчова
- 0,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
- олія
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- цукрова пудра
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