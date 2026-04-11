Рецепти

Рецепти
80
1 хв

Як приготувати оладки на сироватці

Оладки на сироватці без кефіру, молока і яєць виходять бюджетними і пишними.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
265 ккал
Оладки на сироватці

Оладки на сироватці / © Credits

Подавайте з медом, сметаною, згущеним молоком і варенням.

Інгредієнти

сироватка
500 мл
борошно пшеничне
250 г
цукор
3 ст. л.
харчова сода
1 ч. л.
сіль
щіпка
олія
40 мл

  1. Сироватку нагрійте, (щоб була гаряча), всипте цукор, сіль і перемішайте до розчинення цукру. Додайте харчову соду, борошно, перемішайте добре вінчиком.

  2. Пательню розігрійте, влийте трохи олії. Викладайте тісто ложкою, формуючи оладки. Обсмажте на середньому вогні, з двох боків, до золотистого кольору.

  3. Викладіть оладки на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.

Поради:

  • Кількість цукру можете збільшити або зменшити на свій смак.

  • Під час смаження періодично підливайте олію, тільки не дуже багато, оскільки оладки дуже легко її вбирають.

