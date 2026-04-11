- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати оладки на сироватці
Оладки на сироватці без кефіру, молока і яєць виходять бюджетними і пишними.
Подавайте з медом, сметаною, згущеним молоком і варенням.
Інгредієнти
- сироватка
- 500 мл
- борошно пшеничне
- 250 г
- цукор
- 3 ст. л.
- харчова сода
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- олія
- 40 мл
Сироватку нагрійте, (щоб була гаряча), всипте цукор, сіль і перемішайте до розчинення цукру. Додайте харчову соду, борошно, перемішайте добре вінчиком.
Пательню розігрійте, влийте трохи олії. Викладайте тісто ложкою, формуючи оладки. Обсмажте на середньому вогні, з двох боків, до золотистого кольору.
Викладіть оладки на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.
Поради:
Кількість цукру можете збільшити або зменшити на свій смак.
Під час смаження періодично підливайте олію, тільки не дуже багато, оскільки оладки дуже легко її вбирають.
