Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати оладки на воді

Приготуйте пишні, прості, бюджетні оладки на воді. Цей рецепт стане в пригоді вам, коли кефіру або молока не виявилося.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Оладки на воді

Оладки на воді / © Credits

Подайте оладки з варенням, медом, згущеним молоком або сметаною.

Інгредієнти

борошно пшеничне
130 г
вода
150 мл
яйця курячі
2 шт.
цукор
1 ст. л.
сіль
щіпка
сода харчова
1 ч. л.
оцет столовий 9%
1 ч. л.
рослинна олія

  1. Збийте віничком яйця з цукром і сіллю в пишну піну.

  2. Влийте теплу воду, перемішайте, потім додайте соду, погашену оцтом, і частинами, щоразу перемішуючи, додайте просіяне борошно.

  3. Перемішайте ще раз, тісто має вийти однорідним, гладким і досить густим.

  4. У сковороді розігрійте трохи олії, викладайте тісто ложкою, формуючи круглі оладки, обсмажте на середньому вогні по 2-3 хвилини з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • У міру необхідності додавайте в сковороду олію.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

