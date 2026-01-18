- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати оладки на воді
Приготуйте пишні, прості, бюджетні оладки на воді. Цей рецепт стане в пригоді вам, коли кефіру або молока не виявилося.
Подайте оладки з варенням, медом, згущеним молоком або сметаною.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 130 г
- вода
- 150 мл
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- сода харчова
- 1 ч. л.
- оцет столовий 9%
- 1 ч. л.
- рослинна олія
-
Збийте віничком яйця з цукром і сіллю в пишну піну.
Влийте теплу воду, перемішайте, потім додайте соду, погашену оцтом, і частинами, щоразу перемішуючи, додайте просіяне борошно.
Перемішайте ще раз, тісто має вийти однорідним, гладким і досить густим.
У сковороді розігрійте трохи олії, викладайте тісто ложкою, формуючи круглі оладки, обсмажте на середньому вогні по 2-3 хвилини з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
У міру необхідності додавайте в сковороду олію.