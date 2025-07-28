Як приготувати оригінальне намащення з редиски до грінок / © Credits

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Цей рецепт — справжній приклад кулінарного мінімалізму, адже всього два основних інгредієнти, редиска та вершкове масло, дають несподівано смачний результат. Таке намащення чудово смакує на сніданок, як закуска до келиха вина чи як доповнення до святкового фуршету. Про рецепт приготування розповіли на сторінці receptoria1.

Інгредієнти Редиска 6 шт. Вершкове масло 50 г Сіль Чорний перець

Приготування

Помийте та обсушіть редиску. Натріть її на дрібній тертці. Щоб уникнути зайвої вологи, добре відтисніть масу через марлю чи сито. Це важливо, щоб намащення не вийшло водянистим. Вершкове масло має бути м’яким (кімнатної температури), щоб легко змішувалося з редискою. Якщо воно надто холодне, трохи підтопіть його у мікрохвильовці чи на водяній бані. З’єднайте терту редиску з маслом, додайте сіль і трохи чорного перцю до свого смаку. Добре перемішайте до однорідної маси. Для насиченішого смаку поставте намащення у холодильник на 20–30 хв. Так воно загусне і смакові нотки краще розкриються.

Подача

На грінках з житнього хліба

У тарталетках як закуску

З солоними крекерами чи галетами

Як доповнення до овочевої нарізки

Намащення також чудово поєднується з відвареним яйцем, огірком чи слабосолоною рибою.

Просте та швидке редискове намащення здивує вас своїм пікантним смаком і оригінальністю. Вона стане справжньою родзинкою на вашому столі, навіть якщо ви приготуєте її за лічені хвилини. Не бійтеся експериментувати з текстурами, спеціями та подачею.