Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати песто з руколи

Песто з руколи виходить яскравішим і пікантнішим за смаком, ніж поширений вид з базиліка.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
430 ккал
Чудово підійде до м'яса, риби, макаронів, піци, брускетів або як заправка для салатів. Зберігайте в холодильнику, у скляній герметичній ємності.

Інгредієнти

рукола
130 г
горіхи кедрові
40 г
оливкова олія
100 мл
сир "Пармезан"
100 г
часник
2 зубчики
сік лимона
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Руколу промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником.

  2. Кедрові горішки злегка обсмажте на сухій сковороді.

  3. Сир натріть на дрібній тертці.

  4. Часник очистьте і видавіть через прес.

  5. У чашу блендера викладіть руколу, горіхи, сир, часник, лимонний сік і подрібніть до стану великої крихти, поступово тонкою цівкою влийте оливкову олію і ще раз пробийте блендером до однорідної маси.

  6. Додайте чорний мелений перець, сіль за смаком, перемішайте і викладіть у скляну ємність зі щільною кришкою.

Поради:

  • Песто з руколи можна зберігати в холодильнику сім днів.

Дата публікації
