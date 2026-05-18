- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати песто з руколи
Песто з руколи виходить яскравішим і пікантнішим за смаком, ніж поширений вид з базиліка.
Чудово підійде до м'яса, риби, макаронів, піци, брускетів або як заправка для салатів. Зберігайте в холодильнику, у скляній герметичній ємності.
Інгредієнти
- рукола
- 130 г
- горіхи кедрові
- 40 г
- оливкова олія
- 100 мл
- сир "Пармезан"
- 100 г
- часник
- 2 зубчики
- сік лимона
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Руколу промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником.
Кедрові горішки злегка обсмажте на сухій сковороді.
Сир натріть на дрібній тертці.
Часник очистьте і видавіть через прес.
У чашу блендера викладіть руколу, горіхи, сир, часник, лимонний сік і подрібніть до стану великої крихти, поступово тонкою цівкою влийте оливкову олію і ще раз пробийте блендером до однорідної маси.
Додайте чорний мелений перець, сіль за смаком, перемішайте і викладіть у скляну ємність зі щільною кришкою.
Поради:
Песто з руколи можна зберігати в холодильнику сім днів.