Як приготувати пісні бананові вафлі

Приготуйте на сніданок м’яку, повітряну випічку з ароматними корицею і ваніллю.

Катерина Труш
40 хвилин
298 ккал
бананові вафлі у вафельниці

Пісні бананові вафлі у вафельниці / © Credits

Це чудова альтернатива класичним вафлям, особливо для тих, хто дотримується посту або просто стежить за своїм харчуванням. Подавайте з фруктами, ягодами або медом.

Інгредієнти

банани (очищені)
130 г
молоко кокосове
150 мл
борошно пшеничне
200 г
цукор
2 ст. л.
ванільний цукор
10 г
кориця
0,5 ч. л.
розпушувач
1 ч. л.
сік лимона
1 ч. л.
олія
15 мл (для змащення панелей)
сіль
щіпка

  1. Банани очистьте від шкірки, розламайте на шматочки та викладіть до чаші блендера, збризніть лимонним соком, влийте тепле кокосове молоко, олію, цукор і збийте до однорідної маси.

  2. Додайте просіяне борошно з розпушувачем, ванільний цукор, корицю, сіль і перемішайте лопаткою (тісто має вийти, як густа сметана).

  3. Електровафельницю попередньо розігрійте, змастіть олією та випікайте вафлі 3–4 хвилини до золотистого кольору.

Поради:

  • Якщо тісто вийшло густе, додайте молоко, якщо рідке — всипте трохи борошна.

  • Молоко використовуйте будь-яке: соєве, вівсяне, а якщо не дотримуєтеся посту, то звичайне.

