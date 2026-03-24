Як приготувати пісні бананові вафлі
Приготуйте на сніданок м’яку, повітряну випічку з ароматними корицею і ваніллю.
Це чудова альтернатива класичним вафлям, особливо для тих, хто дотримується посту або просто стежить за своїм харчуванням. Подавайте з фруктами, ягодами або медом.
Інгредієнти
- банани (очищені)
- 130 г
- молоко кокосове
- 150 мл
- борошно пшеничне
- 200 г
- цукор
- 2 ст. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- кориця
- 0,5 ч. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сік лимона
- 1 ч. л.
- олія
- 15 мл (для змащення панелей)
- сіль
- щіпка
Банани очистьте від шкірки, розламайте на шматочки та викладіть до чаші блендера, збризніть лимонним соком, влийте тепле кокосове молоко, олію, цукор і збийте до однорідної маси.
Додайте просіяне борошно з розпушувачем, ванільний цукор, корицю, сіль і перемішайте лопаткою (тісто має вийти, як густа сметана).
Електровафельницю попередньо розігрійте, змастіть олією та випікайте вафлі 3–4 хвилини до золотистого кольору.
Поради:
Якщо тісто вийшло густе, додайте молоко, якщо рідке — всипте трохи борошна.
Молоко використовуйте будь-яке: соєве, вівсяне, а якщо не дотримуєтеся посту, то звичайне.