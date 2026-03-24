Українська кухня сьогодні переживає нову хвилю популярності і не лише через традиції, а й завдяки сучасним фудблогерам, які переосмислюють знайомі рецепти. Саме так робить фудблогерка Emiliya Yevtushenko: її версія пісних кнедликів у поєднанні з сегединським гуляшем — це баланс ніжності, насиченості та тієї самої «домашності», яку складно підробити.

Пісні кнедлики

Інгредієнти

вода 300 мл

олія 50 мл

цукор 50 г

сіль 0,5 ч. л

пресовані дріжджі 25 г

борошно 550–570 г

Приготування

У сотейнику доводимо до кипіння воду з олією, цукром і сіллю. Це маленький, але важливий лайфгак — так смак стає глибшим. Гарячу суміш з’єднуємо з холодною водою, щоб отримати комфортну температуру для дріжджів. Додаємо дріжджі та добре перемішуємо. Поступово вводимо борошно та вимішуємо приблизно 15 хв. Тісто має бути м’яким, еластичним і трохи липким. Для зручності можна злегка змастити руки олією. Залишаємо тісто у теплому місці на 1–1 год 15 хв. Воно має збільшитися вдвічі — це знак, що все йде правильно. Формуємо довгі «ковбаски» та даємо їм ще 10–15 хв відпочити. Потім варимо у підсоленій воді 15–20 хв або готуємо на пару для ще ніжнішої текстури. Нарізаємо ниткою чи дуже гострим ножем.

Сегединський гуляш

Інгредієнти

м’ясо (свинина чи яловичина) 500 г

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

квашена капуста 400 г

томатна паста 2 ст. л

паприка 1 ч. л

вода 200 мл

вершки чи сметана 100 мл

олія 2–3 ст. л

сіль

перець

зелень

Приготування

Обсмажуємо чи тушкуємо м’ясо з томатною пастою до м’якості. Окремо обсмажуємо цибулю та моркву до золотистості. Додаємо паприку та даємо їй «розкритися» буквально кілька секунд. Додаємо квашену капусту (без промивання, якщо любите яскраву кислинку). Вливаємо воду та тушкуємо приблизно 20 хв. Солимо, перчимо, додаємо вершки чи сметану та доводимо до кипіння. Зелень додаємо вже перед подаванням.

Подавання

Теплі кнедлики з щедрою порцією гуляшу зверху, багато соусу та свіжа зелень. Це саме той випадок, коли «більше соусу» — завжди правильне рішення.

Пісні кнедлики з сегединським гуляшем — це не просто страва, а справжній гастрономічний комфорт. І, можливо, саме такі рецепти сьогодні потрібні найбільше, адже вони повертають відчуття стабільності, тепла та дому.