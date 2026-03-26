Як приготувати пісні пончики на воді
Простий і легкий рецепт смачних пончиків на воді, які зовсім не поступаються пончикам зі здобного тіста.
Виходять ніжними, м’якими, а готуються зі звичайнісіньких продуктів, які завжди знайдуться у будь-якої господині на кухні.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 350 г
- вода
- 250 мл
- дріжджі сухі
- 1 ч. л.
- цукор
- 2 ст. л.
- сіль
- щіпка
- олія
- 500 мл
- цукрова пудра
У миску всипте просіяне борошно, дріжджі, цукор, сіль, перемішайте.
Влийте трохи теплої води, одну столову ложку олії та перемішайте тісто ложкою, поступово підливайте в борошно воду та перемішуйте.
Коли тісто стане густим, вимісіть його руками 5-7 хвилин, поки воно не стане гладким, м’яким і не липнутиме до рук.
Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 40-60 хвилин, поки тісто не збільшиться вдвічі-тричі.
На робочу поверхню, присипану злегка борошном, викладіть тісто і розкачайте його в пласт завтовшки близько двох сантиметрів.
Виріжте круглою формочкою або склянкою кружальця, накрийте їх рушником і залиште на 20 хвилин.
Смажте пончики в добре розігрітій олії до золотистого кольору, потім викладіть їх шумовкою на тарілку з паперовим рушником, таким чином, обсмажте всі.
Остудіть і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Якщо тісто прилипатиме до рук, змастіть їх олією.