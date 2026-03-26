Як приготувати пісні пончики на воді

Виходять ніжними, м’якими, а готуються зі звичайнісіньких продуктів, які завжди знайдуться у будь-якої господині на кухні.

У миску всипте просіяне борошно, дріжджі, цукор, сіль, перемішайте.

Влийте трохи теплої води, одну столову ложку олії та перемішайте тісто ложкою, поступово підливайте в борошно воду та перемішуйте.

Коли тісто стане густим, вимісіть його руками 5-7 хвилин, поки воно не стане гладким, м’яким і не липнутиме до рук.

Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 40-60 хвилин, поки тісто не збільшиться вдвічі-тричі.

На робочу поверхню, присипану злегка борошном, викладіть тісто і розкачайте його в пласт завтовшки близько двох сантиметрів.

Виріжте круглою формочкою або склянкою кружальця, накрийте їх рушником і залиште на 20 хвилин.

Смажте пончики в добре розігрітій олії до золотистого кольору, потім викладіть їх шумовкою на тарілку з паперовим рушником, таким чином, обсмажте всі.