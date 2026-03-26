ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати пісні пончики на воді

Простий і легкий рецепт смачних пончиків на воді, які зовсім не поступаються пончикам зі здобного тіста.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
303 ккал
Пісні пончики на воді

Виходять ніжними, м’якими, а готуються зі звичайнісіньких продуктів, які завжди знайдуться у будь-якої господині на кухні.

Інгредієнти

борошно пшеничне
350 г
вода
250 мл
дріжджі сухі
1 ч. л.
цукор
2 ст. л.
сіль
щіпка
олія
500 мл
цукрова пудра

  1. У миску всипте просіяне борошно, дріжджі, цукор, сіль, перемішайте.

  2. Влийте трохи теплої води, одну столову ложку олії та перемішайте тісто ложкою, поступово підливайте в борошно воду та перемішуйте.

  3. Коли тісто стане густим, вимісіть його руками 5-7 хвилин, поки воно не стане гладким, м’яким і не липнутиме до рук.

  4. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 40-60 хвилин, поки тісто не збільшиться вдвічі-тричі.

  5. На робочу поверхню, присипану злегка борошном, викладіть тісто і розкачайте його в пласт завтовшки близько двох сантиметрів.

  6. Виріжте круглою формочкою або склянкою кружальця, накрийте їх рушником і залиште на 20 хвилин.

  7. Смажте пончики в добре розігрітій олії до золотистого кольору, потім викладіть їх шумовкою на тарілку з паперовим рушником, таким чином, обсмажте всі.

  8. Остудіть і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

  • Якщо тісто прилипатиме до рук, змастіть їх олією.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie