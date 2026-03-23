Як приготувати пісний майонез без яєць і молока
Пісний майонез без яєць і молока чудово підійде тим, хто шукає заміну класичному, до його складу входять прості продукти.
У підсумку вийде ніжний, з пікантним смаком майонез, який готується буквально за кілька хвилин і зберігається в холодильнику кілька днів.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 80 г
- вода
- 370 мл
- олія
- 4 ст. л.
- лимонний сік
- 2 ст. л.
- гірчиця гостра
- 2 ст. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- куркума
- щіпка
Просійте борошно в сотейник, влийте 100-150 мілілітрів води і перемішайте віничком, щоб не було грудочок, потім влийте воду, що залишилася, і ще раз перемішайте до однорідної маси.
Відправте сотейник на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння, потім вогонь зменште до мінімуму і варіть, постійно помішуючи, доки суміш злегка не загусне (близько 30-60 секунд).
Остудіть до кімнатної температури.
У чашу блендера влийте олію, лимонний сік, додайте гірчицю, куркуму, цукор, сіль і збийте 30-40 секунд, потім, щоразу збиваючи, викладайте по 1-2 столові ложки борошняної суміші, поки соус не загусне до бажаної консистенції.
Викладіть у суху ємність, щільно закрийте і зберігайте в холодильнику.
Поради:
Якщо ви хочете отримати густий майонез, варіть довше, але врахуйте, що консистенція маси після охолодження стане густішою.
Куркуму використовуйте за бажанням, вона додасть майонезу жовтого кольору.