ТСН у соціальних мережах

Як приготувати пісний майонез без яєць і молока

Пісний майонез без яєць і молока чудово підійде тим, хто шукає заміну класичному, до його складу входять прості продукти.

Катерина Труш
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
520 ккал
Пісний майонез без яєць і молока

У підсумку вийде ніжний, з пікантним смаком майонез, який готується буквально за кілька хвилин і зберігається в холодильнику кілька днів.

Інгредієнти

борошно пшеничне
80 г
вода
370 мл
олія
4 ст. л.
лимонний сік
2 ст. л.
гірчиця гостра
2 ст. л.
цукор
1 ч. л.
сіль
1 ч. л.
куркума
щіпка

  1. Просійте борошно в сотейник, влийте 100-150 мілілітрів води і перемішайте віничком, щоб не було грудочок, потім влийте воду, що залишилася, і ще раз перемішайте до однорідної маси.

  2. Відправте сотейник на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння, потім вогонь зменште до мінімуму і варіть, постійно помішуючи, доки суміш злегка не загусне (близько 30-60 секунд).

  3. Остудіть до кімнатної температури.

  4. У чашу блендера влийте олію, лимонний сік, додайте гірчицю, куркуму, цукор, сіль і збийте 30-40 секунд, потім, щоразу збиваючи, викладайте по 1-2 столові ложки борошняної суміші, поки соус не загусне до бажаної консистенції.

  5. Викладіть у суху ємність, щільно закрийте і зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Якщо ви хочете отримати густий майонез, варіть довше, але врахуйте, що консистенція маси після охолодження стане густішою.

  • Куркуму використовуйте за бажанням, вона додасть майонезу жовтого кольору.

