Кухар Bzhezynskyi Vadym запропонував несподіваний, але дуже смачний вихід, а саме, перетворити пельмені на піцу.

Кухня в умовах нестабільності давно перестала бути місцем суворих правил. Сьогодні вона — простір імпровізації, швидких рішень і розумного використання продуктів. Фудтренд на мінімізацію харчових відходів лише підсилює інтерес до таких рецептів: простих, нестандартних і максимально практичних.

Ідея піци з пельменів звучить як експеримент, але насправді має цілком логічне пояснення. Тісто пельменів — це вже готова основа: борошно, вода, яйця. Коли пельмені розморожуються, їх легко перетворити на пластичну масу, яка ідеально підходить для піци.

Інгредієнти

Основа

Пельмені розморожені 400–500 г

Соус

Томатна паста 3–4 ст. л

Оливкова олія 1–2 ст. л

Орегано 1 ч. л

Сіль

Перець

Начинка

Червона цибуля 1 шт

Помідори 2–3 шт.

Твердий сир 100–150 г

Приготування

Розморожені пельмені викладіть на деко, застелене пергаментом. Руками обережно розімніть їх, з’єднайте в єдине полотно та надайте бажаної форми — круглої чи прямокутної. Саме у цей момент пельмені перестають бути пельменями та перетворюються на основу вашої піци. Для класичного томатного соусу змішайте томатну пасту, оливкову олію, орегано, сіль та перець. Ретельно перемішайте до однорідності та рівномірно намастіть основу. Далі — повна свобода, але базовий варіант від кухаря виглядає так: тонко нарізана червона цибуля, соковиті помідори та тертий твердий сир Усе викладається шарами поверх соусу. Поставте піцу у розігріту духовку і випікайте до золотистої скоринки та повного розплавлення сиру. Точний час залежить від товщини основи та потужності духовки, але зазвичай це 15–20 хв.

Піца з пельменів — це більше, ніж просто рецепт. Це приклад того, як у складних умовах народжуються нові кулінарні ідеї, які поєднують практичність і задоволення. Вона не потребує складних інгредієнтів, рятує продукти від смітника і доводить, що навіть у найнесподіваніших ситуаціях можна приготувати щось оригінальне.