Як приготувати ніжні японські панкейки

японські панкейки / © Associated Press

Світ кулінарії обожнює ефектні десерти і японські панкейки — саме такі. Високі, повітряні, з делікатною текстурою, вони мають такий вигляд, ніби їх створили для Instagram. Рецепт від фудблогера Eric Lahuerta доводить, щоб приготувати цей десерт, не потрібні складні техніки, лише трохи терпіння та правильний підхід.

Інгредієнти яйця 3 шт. борошно 60 г розпушувач 15 г цукор 50 г молоко 60 мл свіжі ягоди кленовий сироп

Приготування

Відокремте жовтки від білків. Жовтки збийте з молоком до однорідності. Додайте борошно та розпушувач, і перемішайте до гладкої текстури. Білки збийте до стійких піків і поступово додавайте цукор. Саме цей етап створює ту саму «хмарну» текстуру. Обережно введіть білки у жовткову масу. Рухи мають бути м’якими, «знизу вгору», щоб зберегти повітря. Коли тісто стане однорідним і пухким, зупиніться. Розігрійте сковорідку з кількома краплями олії. Викладіть порцію тіста. Додайте трохи води на сковорідку та накрийте кришкою. Готуйте приблизно 1 хв, потім переверніть і ще 30 секунд доведіть до готовності.

Подавання

свіжі ягоди

щедра порція кленового сиропу

цукрова пудра (за бажанням)

Можна додати йогурт або вершки для ще більшого «вау» ефекту.

Маленькі лайфгаки

не перемішуйте тісто занадто довго

готуйте на середньому вогні

використовуйте кришку, це критично важливо

Японські панкейки — це не просто сніданок, а справжній ритуал задоволення. Вони поєднують прості інгредієнти, але дають ефект ресторанного десерту.