Як приготувати природний електролітний напій із буряка: рецепт олімпійських атлетів

Як приготувати природний електролітний напій із буряка / © Credits

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Про один із таких рецептів розповіли на сторінці Oceans Bliss, понад 20 років тому ним поділився олімпійський бігун і рецепт став справжньою знахідкою для багатьох спортсменів і прихильників ЗОЖ.

Чому саме буряк

Буряк — це справжній суперфуд. Він містить:

Нітрати, які розширюють судини та покращують кровообіг, це особливо корисно за фізичних навантажень.

Калій та магній, які є природними електролітами та допомагають регулювати баланс рідин в організмі.

Бетаїн, який підтримує роботу печінки та допомагає боротися із запаленнями.

Антиоксиданти, які захищають клітини від ушкоджень.

Коли ви додаєте до бурякового соку кокосову воду, лимон та морську сіль, ви отримуємо комплексний, натуральний електролітний коктейль, який чудово відновлює сили після тренування чи у спекотний день.

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Інгредієнти Буряковий сік 500 мл Кокосова вода без цукру 250 мл Лимонний сік ½ шт. Сіль

Приготування

Вичавіть сік з половини лимона. У великій мисці чи глечику змішайте буряковий сік, кокосову воду, лимонний сік та сіль. Добре перемішайте, щоб сіль повністю розчинилась. Розлийте готовий напій у скляні пляшечки чи баночки. Зберігайте у холодильнику до 4-5 днів.

Корисні властивості напою

Підтримує енергетичний баланс під час тренувань.

Швидко відновлює водно-сольовий баланс.

Покращує роботу серця та судин.

Сприяє ясності розуму та покращенню пам’яті.

Зменшує м’язову втому та біль після фізичних навантажень.

Засторога

Людям з каменями у нирках слід вживати буряковий сік із обережністю через високий вміст оксалатів.

За проблем із низьким артеріальним тиском — проконсультуватися з лікарем, оскільки буряковий сік може знижувати тиск.

Цей рецепт — прекрасна альтернатива магазинним спортивним напоям, які часто містять штучні барвники, ароматизатори та велику кількість цукру. Натуральний буряковий електроліт — це смачно, корисно та дуже просто.