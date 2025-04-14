Як приготувати желатинову глазур для прикрашання пасок

Як приготувати пухку желатинову глазур для прикрашання пасок / © Credits

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Глазур — немов корона на ароматному тісті: білосніжна, пухка, з ніжним блиском. Проте класична білкова глазур іноді підводить — то липне до ножа, то кришиться, а то й зовсім відпадає. Саме тому дедалі більше господинь звертаються до сучасної альтернативи — желатинової глазурі, яка має бездоганний вигляд і поводиться ще краще.

На сторінці olenazaec розповіли, як легко приготувати цю смачну, ніжну та практичну глазур для великодніх пасок — легку у приготуванні навіть для початківців. Ця глазур завоювала серця багатьох господинь завдяки своїм перевагам:

Не липне до рук і ножа

Не кришиться під час нарізання

Зберігає естетику навіть після кількох днів зберігання

Має приємну текстуру та смак

Швидко готується з доступних інгредієнтів

Ідеальний варіант для тих, хто прагне, щоб святковий стіл мав вишуканий вигляд, а десерт легко нарізався без зайвих труднощів.

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Інгредієнти

Желатин швидкорозчинний 10 г

Вода для набухання желатину 20 мл

Цукор 200 г

Вода для сиропу 50 мл

Приготування

Залийте желатин 20 мл холодної кип’яченої води та залиште на 10–15 хв, щоб він набух. У невеликій каструлі змішайте цукор з 50 мл води. Нагрівайте на середньому вогні та помішуйте до повного розчинення цукру. Сироп має стати прозорим, але не карамелізованим. Додайте набухлий желатин у гарячий сироп. Добре перемішайте, поки желатин повністю не розчиниться. Важливо: не доводьте масу до кипіння. Перелийте сироп у глибоку миску та одразу почніть збивати міксером на високій швидкості. Через 5–7 хв маса перетвориться на пухку, білу, стійку піну — саме ту, яка чудово ляже на паску. Желатинова глазур застигає дуже швидко, тому прикрашайте паски одразу після збивання. Якщо ж вона встигла схопитися — не біда: просто поставте миску з глазур’ю на водяну баню на кілька хвилин і вона знову стане еластичною.

Декорування

Готову глазур можна додатково прикрасити:

посипками

кокосовою стружкою

подрібненими горіхами

їстівним золотом або перламутровим блиском

Глазур прекрасно тримає форму та дозволяє створити ідеальний «капелюшок» на пасці, який не потече та не потріскається наступного дня.