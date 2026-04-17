Пунш instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Свята — час тепла, сміху та, звісно, смачних напоїв. Якщо ви хочете потішити гостей чи створити атмосферу затишку на домашній вечірці, пунш від фудблогера Mike Smith, про який він розповів на своїй сторінці 18th Century Cook — саме те, що потрібно. Це класичний рецепт, який поєднує соковиті фрукти, ароматні спеції та теплі ноти чаю.

Пунш instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Інгредієнти

Лимонний сік 2 склянки

Цукор 2 склянки

Заварений чорний чай 4 склянки

Джерельна вода 6 склянок

Сиропи: полуничний, ананасовий, малиновий по ¼ склянки кожного

Яблука

Гвоздика

За бажанням: ром, бренді чи яблучний бренді

Сиропи можна приготувати самостійно, змішавши однакову кількість цукру і фруктів, залишивши суміш під кришкою на три дні, щодня помішуйте. Після цього процідіть і зберігайте у холодильнику.

Приготування

Змішайте 2 склянки лимонного соку з 2 склянками цукру, добре збийте вінчиком до розчинення. Додайте 4 склянки чорного чаю та 6 склянок води. На цьому етапі додайте фруктові сиропи — по ¼ склянки кожного. Прикрасьте пунш яблуками, які заздалегідь проткніть гвоздикою для легкого аромату, чи заморозьте яблука, щоб охолодити напій без зайвої водянистості. За бажанням додайте трохи алкоголю, наприклад, ром, бренді чи яблучний бренді та ваш святковий пунш готовий.

Цей напій — більше, ніж просто пунш, він поєднує класичні фруктові нотки з легкою терпкістю чаю, а додаткові сиропи та спеції роблять його універсальним — як для дітей, так і для дорослих із алкогольною версією. А заморожені яблука замість льоду не розбавлять смак, а збережуть всю яскравість ароматів.

Це не просто напій, а маленьке свято у кожному ковтку. Він стане яскравим акцентом вашого столу, допоможе створити затишну атмосферу та подарує родинні незабутні дружні вечори, сповнені радості та тепла.