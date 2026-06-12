- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати пиріг з огірком і тунцем — простий рецепт
Ця страва поєднує хрумке листкове тісто, ніжний крем-сир, соковитий тунець і свіжий огірок — все це створює фантастичну симфонію смаку.
Пиріг з огірком, крем-сиром та тунцем, про рецепт якого розповіли на сторінці samura_cooking — це той випадок, коли мінімум зусиль дає максимум ефекту. Хрустка «чаша» з листкового тіста стає основою для ніжної начинки з тунця та крем-сиру, а огірок додає свіжості, легкості та балансує кожен шар.
Інгредієнти
- листкове тісто
- 1 лист
- жовток
- 1 шт.
- кунжут
-
- подрібнені горіхи
-
- тунець (без рідини)
- 1 банка
- червона цибуля (дрібно нарізана)
-
- крем-сир
-
- цедра лимона
-
- сіль
-
- перець
-
- паприка
-
- спеції
-
- огірок (тонко нарізаний)
- 1 шт.
- соєвий соус
-
- кунжут для подавання
-
Приготування
Спочатку духовку розігрівають до 180°C.
Лист листкового тіста акуратно викладають на перевернуту круглу форму для запікання, формують своєрідну «чашу».
Зверху тісто змащують жовтком, посипають кунжутом і горіхами.
Відправляють у духовку до золотистої скоринки.
Після випікання основі дають охолонути та обережно знімають з форми.
Далі у мисці змішують тунець, червону цибулю, крем-сир, лимонну цедру та спеції.
На дно «чаші» викладають частину начинки, зверху додають огірок, повторюють шари ще раз і фіналізують соєвим соусом та кунжутом.
У цьому пирогу є все, що люблять сучасні гастроестети, а саме — текстура, контраст температур і легкий азійський акцент. І найприємніше, що ця страва не вимагає складних технік приготування — лише трохи часу, базові інгредієнти та бажання зробити свій звичайний обід смачнішим, ніж зазвичай.