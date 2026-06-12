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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати пиріг з огірком і тунцем — простий рецепт

Ця страва поєднує хрумке листкове тісто, ніжний крем-сир, соковитий тунець і свіжий огірок — все це створює фантастичну симфонію смаку.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
350 ккал
Коментарі
пиріг із огірком і тунцем instagram.com/samura_cooking

пиріг із огірком і тунцем instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Пиріг з огірком, крем-сиром та тунцем, про рецепт якого розповіли на сторінці samura_cooking — це той випадок, коли мінімум зусиль дає максимум ефекту. Хрустка «чаша» з листкового тіста стає основою для ніжної начинки з тунця та крем-сиру, а огірок додає свіжості, легкості та балансує кожен шар.

Інгредієнти

листкове тісто
1 лист
жовток
1 шт.
кунжут
подрібнені горіхи
тунець (без рідини)
1 банка
червона цибуля (дрібно нарізана)
крем-сир
цедра лимона
сіль
перець
паприка
спеції
огірок (тонко нарізаний)
1 шт.
соєвий соус
кунжут для подавання
Пиріг з огірком і тунцем instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Пиріг з огірком і тунцем instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Приготування

  1. Спочатку духовку розігрівають до 180°C.

  2. Лист листкового тіста акуратно викладають на перевернуту круглу форму для запікання, формують своєрідну «чашу».

  3. Зверху тісто змащують жовтком, посипають кунжутом і горіхами.

  4. Відправляють у духовку до золотистої скоринки.

  5. Після випікання основі дають охолонути та обережно знімають з форми.

  6. Далі у мисці змішують тунець, червону цибулю, крем-сир, лимонну цедру та спеції.

  7. На дно «чаші» викладають частину начинки, зверху додають огірок, повторюють шари ще раз і фіналізують соєвим соусом та кунжутом.

У цьому пирогу є все, що люблять сучасні гастроестети, а саме — текстура, контраст температур і легкий азійський акцент. І найприємніше, що ця страва не вимагає складних технік приготування — лише трохи часу, базові інгредієнти та бажання зробити свій звичайний обід смачнішим, ніж зазвичай.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
98
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