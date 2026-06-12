пиріг із огірком і тунцем instagram.com/samura_cooking / © Instagram

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Пиріг з огірком, крем-сиром та тунцем, про рецепт якого розповіли на сторінці samura_cooking — це той випадок, коли мінімум зусиль дає максимум ефекту. Хрустка «чаша» з листкового тіста стає основою для ніжної начинки з тунця та крем-сиру, а огірок додає свіжості, легкості та балансує кожен шар.

Інгредієнти листкове тісто 1 лист жовток 1 шт. кунжут подрібнені горіхи тунець (без рідини) 1 банка червона цибуля (дрібно нарізана) крем-сир цедра лимона сіль перець паприка спеції огірок (тонко нарізаний) 1 шт. соєвий соус кунжут для подавання

Пиріг з огірком і тунцем instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Приготування

Спочатку духовку розігрівають до 180°C. Лист листкового тіста акуратно викладають на перевернуту круглу форму для запікання, формують своєрідну «чашу». Зверху тісто змащують жовтком, посипають кунжутом і горіхами. Відправляють у духовку до золотистої скоринки. Після випікання основі дають охолонути та обережно знімають з форми. Далі у мисці змішують тунець, червону цибулю, крем-сир, лимонну цедру та спеції. На дно «чаші» викладають частину начинки, зверху додають огірок, повторюють шари ще раз і фіналізують соєвим соусом та кунжутом.

У цьому пирогу є все, що люблять сучасні гастроестети, а саме — текстура, контраст температур і легкий азійський акцент. І найприємніше, що ця страва не вимагає складних технік приготування — лише трохи часу, базові інгредієнти та бажання зробити свій звичайний обід смачнішим, ніж зазвичай.

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