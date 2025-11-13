ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати розсипчасту перлову кашу

Перлову кашу можна подавати як гарнір або як окрему страву.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Каша перлова розсипчаста

Каша перлова розсипчаста / © Credits

Перлова каша — це чудовий гарнір до м’яса, риби, або просто з вершковим маслом.

Інгредієнти

перлова крупа
1 склянка
вода
4 склянки
сіль
1 ч. л.

  1. Перлову крупу добре промийте, залийте водою і замочіть її на 3-4 години, потім воду злийте і промийте під проточною водою.

  2. Викладіть у каструлю, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть чотири хвилини, потім воду злийте, промийте крупу, залийте її чотирма склянками холодної води.

  3. Відправте на плиту, варіть 25 хвилин на повільному вогні, посоліть і варіть ще 10 хвилин до готовності, потім знову воду злийте, промийте гарячою водою і відправте в каструлю. За бажанням додайте вершкове масло і перемішайте.

Поради:

Перлову крупу бажано замочити на ніч.

Під час варіння перлової крупи кришку щільно не закривайте.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie