- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати розсипчасту перлову кашу
Перлову кашу можна подавати як гарнір або як окрему страву.
Перлова каша — це чудовий гарнір до м’яса, риби, або просто з вершковим маслом.
Інгредієнти
- перлова крупа
- 1 склянка
- вода
- 4 склянки
- сіль
- 1 ч. л.
Перлову крупу добре промийте, залийте водою і замочіть її на 3-4 години, потім воду злийте і промийте під проточною водою.
Викладіть у каструлю, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть чотири хвилини, потім воду злийте, промийте крупу, залийте її чотирма склянками холодної води.
Відправте на плиту, варіть 25 хвилин на повільному вогні, посоліть і варіть ще 10 хвилин до готовності, потім знову воду злийте, промийте гарячою водою і відправте в каструлю. За бажанням додайте вершкове масло і перемішайте.
Поради:
Перлову крупу бажано замочити на ніч.
Під час варіння перлової крупи кришку щільно не закривайте.