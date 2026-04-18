Як приготувати розсипчасту пшоняну кашу на воді

Пшоняна каша на воді / © Credits

Каша бюджетна і проста в приготуванні. Доповніть її цукром або будь-якою підливою: грибною чи м’ясною.

Інгредієнти:

пшоно — 1 склянка;

вода — 2,5 склянки;

сіль — щіпка;

вершкове масло — 1-2 ст. л.

Приготування:

Пшоняну крупу переберіть від зайвого сміття, пошкодженого зерна, промийте під проточною водою, доки вода не стане чистою. Облийте окропом, щоб прибрати гіркуватий присмак.

Пшоно викладіть у каструлю з товстим дном, залийте гарячою водою, доведіть до кипіння, посоліть, вогонь зменште до мінімуму, накрийте кришкою і варіть 20–25 хвилин без перемішування, додайте вершкове масло і дайте настоятися під кришкою 5–10 хвилин.

Поради: