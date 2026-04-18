Як приготувати розсипчасту пшоняну кашу на воді
Це простий рецепт пшоняної каші на воді, яка чудово підійде для корисного, ситного сніданку дітям і дорослим.
Каша бюджетна і проста в приготуванні. Доповніть її цукром або будь-якою підливою: грибною чи м’ясною.
Інгредієнти:
пшоно — 1 склянка;
вода — 2,5 склянки;
сіль — щіпка;
вершкове масло — 1-2 ст. л.
Приготування:
Пшоняну крупу переберіть від зайвого сміття, пошкодженого зерна, промийте під проточною водою, доки вода не стане чистою. Облийте окропом, щоб прибрати гіркуватий присмак.
Пшоно викладіть у каструлю з товстим дном, залийте гарячою водою, доведіть до кипіння, посоліть, вогонь зменште до мінімуму, накрийте кришкою і варіть 20–25 хвилин без перемішування, додайте вершкове масло і дайте настоятися під кришкою 5–10 хвилин.
Поради:
Готову кашу можна зверху накрити рушником.