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Як приготувати рубані котлети з сиром
Щоб швидко та смачно нагодувати родину смачним обідом чи вечерею, приготуйте соковиті рубані котлети з сиром.
Подавайте з будь-яким гарніром, овочевим салатом або соусом.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- твердий сир
- 100 г
- сметана
- 3 ст. л.
- крохмаль
- 3 ст. л.
- часник
- 3 зубчики
- зелена цибуля
- 2 шт.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- олія
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Куряче філе помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте на невеликі шматочки.
Твердий сир натріть на середній тертці.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Зелену цибулю промийте та дрібно наріжте.
У мисці змішайте куряче філе, твердий сир, сметану, часник, крохмаль, зелену цибулю, мелений чорний перець, сіль і добре перемішайте.
Поставте масу в холодильник на 30 хвилин.
На розігріту сковороду з олією викладіть і сформуйте котлети за допомогою столової лоужки. Смажте на середньому вогні 5–7 хвилин з обох боків до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Крохмаль можна використовувати будь-який.