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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
2368
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати рубані котлети з сиром

Щоб швидко та смачно нагодувати родину смачним обідом чи вечерею, приготуйте соковиті рубані котлети з сиром.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
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Щоб швидко та смачно нагодувати родину смачним обідом чи вечерею, приготуйте соковиті рубані котлети з сиром.

Щоб швидко та смачно нагодувати родину смачним обідом чи вечерею, приготуйте соковиті рубані котлети з сиром. / © Credits

Подавайте з будь-яким гарніром, овочевим салатом або соусом.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
твердий сир
100 г
сметана
3 ст. л.
крохмаль
3 ст. л.
часник
3 зубчики
зелена цибуля
2 шт.
мелений чорний перець
сіль
олія

  1. Куряче філе помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте на невеликі шматочки.

  2. Твердий сир натріть на середній тертці.

  3. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  4. Зелену цибулю промийте та дрібно наріжте.

  5. У мисці змішайте куряче філе, твердий сир, сметану, часник, крохмаль, зелену цибулю, мелений чорний перець, сіль і добре перемішайте.

  6. Поставте масу в холодильник на 30 хвилин.

  7. На розігріту сковороду з олією викладіть і сформуйте котлети за допомогою столової лоужки. Смажте на середньому вогні 5–7 хвилин з обох боків до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Крохмаль можна використовувати будь-який.

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