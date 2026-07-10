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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати рулетики з кабачків з фаршем у духовці

Щоб приготувати смачні та ситні рулетики з фаршем, обов’язково використовуйте молоді, рівні кабачки без великих насінин.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Коментарі
Рулетики з кабачків з фаршем, запечені в духовці

Рулетики з кабачків з фаршем, запечені в духовці / © Credits

Ці м’ясні, апетитні рулетики, запечені в духовці з томатним соусом, сметаною та сиром, стануть повноцінним обідом або вечерею для всієї вашої родини.

Інгредієнти

кабачок
2 шт.
курячий фарш
400 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
1 зубчик
сметана
2 ст. л.
томатний соус
3 ст. л.
вода
100 мл
твердий сир
100 г
мелений чорний перець
сіль
свіжа петрушка
5 гілочок

  1. Кабачки помийте, відріжте кінчики, наріжте тонкими скибочками та злегка обсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії по 1–2 хвилини з кожного боку.

  2. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте дрібними шматочками, часник видавіть через прес.

  3. Сир натріть на великій тертці.

  4. Зелень петрушки промийте та дрібно наріжте.

  5. У миску викладіть фарш, цибулю, часник, зелень, мелений чорний перець, посоліть, перемішайте та відбийте.

  6. Для соусу: змішайте сметану, томатний соус, воду, мелений чорний перець і сіль.

  7. На край кожної скибочки кабачка викладіть трохи фаршу і скрутіть у рулетик.

  8. Щільно викладіть у форму для запікання, залийте соусом і посипте твердим сиром.

  9. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30–40 хвилин.

Поради:

  • Використовуйте будь-який фарш.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
177
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