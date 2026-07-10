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Як приготувати рулетики з кабачків з фаршем у духовці
Щоб приготувати смачні та ситні рулетики з фаршем, обов’язково використовуйте молоді, рівні кабачки без великих насінин.
Ці м’ясні, апетитні рулетики, запечені в духовці з томатним соусом, сметаною та сиром, стануть повноцінним обідом або вечерею для всієї вашої родини.
Інгредієнти
- кабачок
- 2 шт.
- курячий фарш
- 400 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- сметана
- 2 ст. л.
- томатний соус
- 3 ст. л.
- вода
- 100 мл
- твердий сир
- 100 г
- мелений чорний перець
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- сіль
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- свіжа петрушка
- 5 гілочок
Кабачки помийте, відріжте кінчики, наріжте тонкими скибочками та злегка обсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії по 1–2 хвилини з кожного боку.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте дрібними шматочками, часник видавіть через прес.
Сир натріть на великій тертці.
Зелень петрушки промийте та дрібно наріжте.
У миску викладіть фарш, цибулю, часник, зелень, мелений чорний перець, посоліть, перемішайте та відбийте.
Для соусу: змішайте сметану, томатний соус, воду, мелений чорний перець і сіль.
На край кожної скибочки кабачка викладіть трохи фаршу і скрутіть у рулетик.
Щільно викладіть у форму для запікання, залийте соусом і посипте твердим сиром.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30–40 хвилин.
Поради:
Використовуйте будь-який фарш.