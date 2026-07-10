Як приготувати рулетики з кабачків з фаршем у духовці

Ви можете бути у формі, але однаково спіткнутися на сходинках або втратити рівновагу на рівному місці. Справа тут не лише у м’язах, а й у мозку. Координація — це навичка, яку можна тренувати так само як силу чи витривалість, і всього 15 хв кілька разів на тиждень здатні все змінити.